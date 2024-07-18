Parası olan oraya akın etti: Milyonlarca kişi evini oradan alıyor! Konut satışları yılın aynı döneminde zirvesinde

İstanbullu yatırımcılar, son dönemde Tekirdağ'a yoğun ilgi göstermeye başladı. Tekirdağ'ın sahip olduğu doğal güzellikler ve gelişen altyapısı, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Özellikle deniz manzaralı konutlar ve doğa ile iç içe yaşam alanları, bölgenin cazibesini artırıyor.

Tekirdağ'daki yeni altyapı projeleri ve yatırımlar, gayrimenkul değerlerini hızla yükseltiyor. Bu durum, Tekirdağ'ı uzun vadeli yatırım düşünenler için de cazip bir seçenek haline getiriyor.

Tekirdağ'a olan ilgi sadece ikinci konut talebiyle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda bölgede tarım ve sanayi alanında da yatırımlar artıyor. Bu da bölgenin ekonomik potansiyelini yükseltiyor ve yeni iş imkanları yaratıyor.

Yatırımcılar için cazip fırsatlar sunan Tekirdağ, sadece ikinci konut almak isteyenler için değil, aynı zamanda uzun vadeli yatırım düşünenler için de dikkate değer bir seçenek haline geliyor.

Gelişmekte olan bu bölgede gayrimenkul yatırımı yapmayı düşünen herkesin, potansiyelini değerlendirmesi ve bu büyüme trendinden faydalanması önem taşıyor.

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İstanbul'dan sıkışan ve kalabalıktan uzaklaşmak isteyen yatırımcılar için Tekirdağ, yeni gözde destinasyon haline gelmiş durumda. Doğal güzellikleri, gelişen altyapısı ve yatırım potansiyeli ile Tekirdağ, yatırımcılar için önemli bir tercih olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Tekirdağ Türkiye'nin Kuzeybatısında, Marmara Denizinin kuzeyinde tamamı Trakya topraklarında yer alan üç ilden biri, ayrıca Türkiye'de iki denize kıyısı olan altı ilden biridir.

Tekirdağ’da diğer satış türleri sonucunda 2 bin 32 konut el değiştirdi. Tekirdağ diğer konut satış türlerinde Türkiye’deki konut satışlarından yüzde 2,4’lük pay alarak 9. sırada yer aldı.

Türkiye genelinde diğer konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,7 artarak 85 bin 75 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 90,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 artışla 159 bin 468 oldu.