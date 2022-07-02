Parası için ‘akıllı yatırım’ yapanlar ahirete de akıllı yatırım yapıyor mu?

Yeni Akit/Ankara

Dünya ve Türkiye vatandaşları ekonomiye o kadar çok kendini kaptırdı ki neredeyse "ahiret hayatı" unutulmaya başlandı. Dünya ve ahiretle ilgili bir tercih olduğunda hangisi seçilecek? Gazeteci Yazar Mehmet Göktaş bu hususta çarpıcı uyarılarda bulundu.

Göktaş, "Akıllı olun akıllı" başlıklı makalesinde şu görüşlere yer verdi:

"Aslında Rabbimiz bizi tekrar tekrar akıllı olmaya çağırıyor. Bir annenin çocuğunu güzel bir sofra için birkaç saat sabretmeye çağırdığı gibi Rabbimiz bizim için hazırladığı çok daha muhteşem sofralar için bizi sabırlı olmaya, akıllı olmaya çağırıyor.

Peygamber Aleyhisselam birçok hadisi şerifinde “akıllı olmayı” bize hep bu şekilde tarif ediyor; dünya ve ahiretle ilgili bir tercih söz konusu olduğunda ahireti tercih etmenin akıllılık olduğunu haber veriyor.

Annelerin çocuklarına yaptığı “Bak yavrum, az kaldı yemeğin pişmesine, bırak o elindeki lüzumsuz hatta zararlı yiyecekleri!” çağrısı, biz büyüklere durmadan yapılıyor.

İnanınız ahiret bizim için “az sonra, biraz sonra, birkaç saat sonra” kadar yakındır. İsterseniz geriye dönün ve yılların nasıl geçtiğine bir bakın. Zaten nice sevdiğimizi yolladığımızı bir hatırlayın.

Akıllı olun akıllı!"