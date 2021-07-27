Paranın kokusunu alan İmamoğlu'ndan 'mülteci' anlaşması

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “ülkemde mülteci istemiyorum” naraları atan solakları ters köşeye yatıracak bir hamlede bulundu.

İmamoğlu’ndan CHP ruhuna aykırı hamle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi Türkiye Temsilciliği (UNHCR) arasında; geçici koruma sağlanan kişiler, uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri ile sığınmacılara yönelik iş birliğini amaçlayan mutabakat metni imzalandı.

Mutabakat metni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve UNHCR Türkiye Temsilcisi Philippe Lecrec tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

“Yabancı fonu” için yalakalık peşinde

Göçmenlere karşı “düşman” tutumunu benimseyen CHP ideolojisine aykırı hamlede bulunan İmamoğlu, paranın kokusunu alınca mülteciler konusunda “yaptıkları” çalışmaları ballandıra ballandıra anlatarak göz boyamaya çalıştı.

Söz konusu girişimi sonrasında Lecrec’ten teşekkürü kapan İmamoğlu, “Belediyelerin de bu süreçte, alt yapıdan koruma hizmetlerine pek çok alanda kapasitelerini zorlayan bir durumla karşı karşıya olduğu da aşikardır. Merkezi bütçeden herhangi bir pay, yahut tanımlanmış bir görev ve yetki olmadan, kentlerde birlikte yaşam adına çalışmalar yapan yerel yönetimlerin bu alanda gerekli yasal ve finansal düzenlemeler ile de güçlendirilmesi gerekmektedir” diyerek daha önce birçok kez yaptığı gibi yine “yabancı fonu” akıtılması için dil döktü.

Kaynak: Akit TV