Paramedik, diğer bir adı ile Acil Tıp Teknikeri, tıp dünyasında acil durumlarda hastalara müdahalede bulunurlar. Önemli kaza ve yaralanmalarda önemli görevleri vardır. Peki paramedik nedir, nasıl olunur?

Paramedik nedir?

Acil Tıp Teknisyeni olarak da bilinen paramedikler özel hastanelerde ve devlet hastanelerinde görev yaparlar. Söz konusu kişiler acil tıbbi durumlarda kaza ve yaralanmalarda hasta ve yaralılara acil müdahalelerde bulunurlar. Hastanelerdeki acil çağrılara cevap veren paramedikler tıbbi hizmetlerde çalışırlar. Bunların yanı sıra paramedikler ambulanslar ile gelen hastaları tıbbi tesislere taşırlar.

Paramedikler hayati tehlikesi olan tüm hastalıklarda acil müdahalelerde bulunarak hayatlar kurtarırlar. Bazı durumlarda ise hamile kadınların doğumlarında doğuma destek de olabilirler.

Paramedik nasıl olunur?

Paramedik olabilmek için gereken eğitimlerin bitirilmesi gerekiyor. Üniversitelerin 2 yıllık İlk ve Acil Yardım Paramedik veya Sağlık Meslek Yüksekokulu bölümlerinden mezun olmak gerekir. Mezun olduktan sonra kendi alanlarında staj yaparlar.

Paramediklerin sürücü belgesi alması ve ruh sağlıklarının yerinde olduğuna dair belgeleri olması gerekiyor. Bunların yanı sıra 17 ve 23 yaş arasındaki kişiler üniversiteye kayıt yaptırabilirler. Yani bu konuda yaş şartı aranmaktadır. Paramedik olmak isteyen kadınlar için boy sınırı 1,60 cm olarak belirlenirken erkeklerin ise 1,65 cm boyundan kısa olmamaları gerekir. Paramedik olmak isteyen kişiler meslektaşları ile beraber sedye taşıyabilecek kadar yeterlilikte olmaları gerekir.