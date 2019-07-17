Paramedik (ATT) taban puanları 2019 devlet üniversiteleri
YKS 2019 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar ÖSYM üzerinden YKS sınav sonuçlarını öğrendi. YKS sınav sonuçlarına göre, Alan Yeterlilik Testi (AYT) 180 baraj puanını geçen adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih ederken, AYT 180 baraj puanını geçemeyenler ise 2 yıllık önlisans programlarında tercihini yapacak. 2 yıllık ön lisans programlarına tercihini yapacaklar ise TYT baraj puanı olan 150’yi geçmeleri gerekmekte. Peki ATT taban puanları 2019, Paramedik (ATT) taban puanları 2019 devlet üniversiteleri hangileri, anestezi taban puanları 2019, hemşirelik taban puanları 2019, paramedik taban puanları 2019 TYT.17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:45
YKS 2019 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar ÖSYM üzerinden YKS sınav sonuçlarını öğrendi. YKS sınav sonuçlarına göre, Alan Yeterlilik Testi (AYT) 180 baraj puanını geçen adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih ederken, AYT 180 baraj puanını geçemeyenler ise 2 yıllık önlisans programlarında tercihini yapacak. 2 yıllık ön lisans programlarına tercihini yapacaklar ise TYT baraj puanı olan 150’yi geçmeleri gerekmekte. Peki ATT taban puanları 2019, Paramedik (ATT) taban puanları 2019 devlet üniversiteleri hangileri, anestezi taban puanları 2019, hemşirelik taban puanları 2019, paramedik taban puanları 2019 TYT.
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