Paralimpik Yüzme Milli Takımı'nın olimpiyatlarda hedefi altın madalya

ANKARA (AA) - FATİH GAZİOĞLU- Paralimpik Yüzme Milli Takımı Başantrenörü Mehmet Ali Albas, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan altın madalya ile dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına bir süre ara veren Paralimpik Yüzme Milli Takımı, yeniden form tutmak için Ankara'da kampa girdi.

Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde devam eden kampta milli sporcular Beytullah Eroğlu, Koral Berkin Kutlu, Elif İldem, Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk yer alıyor.

Paralimpik Yüzme Milli Takımı Başantrenörü ve aynı zamanda Bedensel Engelliler Yüzme Teknik Kurulu Başkanı Mehmet Ali Albas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Yoğun bir kamp ve antrenman sürecinden geçtiklerini anlatan Albas, "22 Ağustos'ta başladığımız kamp 30 Ağustos Pazar günü sona erecek. Kovid-19 salgını olmasaydı şu an Tokyo'da idik. Ama biz yarın yarışacakmışız gibi çalışmalarımızı sürdürdük. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan altın madalya ile döneceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Albas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarının bir süre aksadığını ancak şu an yine form tutmaya başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz aslında 2021'ye ertelenen olimpiyat oyunları için geçen sene çok iyi bir giriş yapmıştık. O yıl 4 sporcumuz Beytullah Eroğlu, Elif İldem, Sümmeye Boyacı ve Sevilay Öztürk kota almayı başardı. Madalya hedefiyle hazırlanıyorduk. Kovid-19 nedeniyle Mart ayından Haziran ayına kadar antrenman yapamadık. Ama bu 3 aylık süreçte de sporcularımızı hiç yalnız bırakmadık. İnteraktif kurslarımızla onları desteklemeye devam ettik. Sporcularımız, gerek egzersizlerini gerekse de kara antrenmanlarını evlerinde düzenli yapmaya devam etti."

Su olmayınca gerçek performanslarını ortaya koymanın çok zor olduğunu anlatan Albas, "Onun için kendimize yeni bir sezon planlaması yaptık. İlk sezonun ilk kampını da Ankara'da yaptık. Sporcularımız bundan sonraki 30-40 günlük süreci evlerinden, bulundukları illerdeki antrenörlerinin destekleriyle devam edecek. Bu çalışmanın ardından sporcularımız yine 15 gün sürecek kamplara alacağız. Paralimpik oyunlarda henüz madalyamız yok. Takım olarak hedefimiz ülkemiz adına ilk defa paralimpik oyunlardan madalya ile dönmek. Bu bir hayal değil. Biz buna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.







