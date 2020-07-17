Paralimpik tenisçiler ilk açık saha kamplarında raketleriyle buluştu

ANKARA (AA) - SİNEM ER - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden çalışmalara başlayan Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı, ilk açık saha kampında raketleriyle buluştu.

Antalya'da Club Mega Saray Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdüren paralimpik tenisçiler, kamp çalışmaları ve yeni sezon hedeflerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Salgın sürecinin sporcular için sıkıntılı geçtiğini dile getiren Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül, "Sporcularımız pandemi sürecinden sonra ilk resmi kampına başladı.Engelli sporcularımız da artık sahada yerini alıyorlar. Pandemi süreci bizim için biraz yorucu ve sıkıntılı bir süreçti. Sporcuların fiziki ve mental anlamda toparlanmaları biraz zamanımızı aldı ama bugün tekrar tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiden kurtulmaya ve etkilerini azaltmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Yurdagül, ilk kamp çalışmasında sporcuların performansında artış görüldüğünü aktararak, "Sporcularımızı her açıdan iyi duruma getirmeye çalışıyoruz. 2021 Tokyo Paralimpik Oyunları için hazırlık çalışmalarımıza hız verdik ve artık sahadayız. Umut ediyorum ki branş tarihimizdeki en yüksek kota sayısıyla ülkemizi Paralimpik Oyunları'nda en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kamp çalışmalarına ilişkin bilgi veren paralimpik tenisçi Fatma Ün, "İlk defa pandemi sürecinden sonra bir araya geldik. Pandemi sürecini elimizden geldiğinde aktif geçirmeye çalıştık ama yine de durgun bir dönem geçirdiğimizi söyleyebiliriz. En iyi şekilde çalışıyoruz, kampın çok verimli geçtiğine inanıyorum. 2021 yılına ertelenen Paralimpik Oyunları'na hazırlık çalışmalarımıza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli tenisçi Uğur Altınel de "Pandemiden sonra, normalleşme sürecinde yeniden sahalardayız. 2021 yılına ertelenen Paralimpik Oyunları'na hazırlık için plan ve programlarımızı yeniden düzenledik, ilk kampımızı yaparak antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Normalleşme sürecinde bize desteklerini esirgemeyen başta Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, federasyonumuza ve bizlere tesislerini açan Club Mega Saray'a teşekkür ederiz." şeklinde görüş belirtti.

Milli sporcu Ahmet Kaplan ise salgın nedeniyle verilen arada bireysel olarak evde devam edilen çalışmaların, antrenörler gözetiminde kamp ortamında sürmesinden dolayı mutlu olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinden sonra ilk milli takım kampımızın çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Pandemi nedeniyle uzunca bir süre evde kaldığımız için performans kaybettiğimi söyleyebilirim.Her sporcu gibi olimpiyatlara katılmak benim de hedefim, umarım bunu gerçekleştirebiliriz."