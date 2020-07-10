Paralimpik okçular hedefleriyle açık sahada buluşuyor

ANKARA (AA) - SİNEM ER - Paralimpik Okçuluk Milli Takımı, normalleşme sürecinin yeni koşullarında yaptıkları ilk açık saha antrenmanında, hedeflerine ulaşmak için çalışıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından İstanbul'da Okçular Vakfının katkılarıyla Riva Tesisi'nde bir araya gelen Paralimpik milli okçular, normalleşme süreci ve kamp çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Eski formlarına kavuşmak için yoğun bir çalışma içinde olan milli okçular, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile federasyonun aldığı önlemlere dikkat ederek antrenmanları gerçekleştiriyor.





- Sporcuların görüşleri





Uzun zamandır 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na hazırlandıklarını belirten milli sporcular, normalleşme süreciyle birlikte hedefledikleri başarıya ulaşabilmeyi amaçlıyor.

Kamp çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan milli sporcu Vedat Aksoy, "İçinde bulunduğumuz süreç hedeflerimizde hiç bir değişikliğe neden olmadı. Aynı inanç ve hevesle belirlediğimiz çalışmalarımıza devam ediyoruz.Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte okçuluk için belirlenmiş 14 kural çerçevesinde Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve Okçular Vakfı Spor Vakfı imkanlarıyla ilk kampımızı gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sosyal mesafe, maske kullanma ve hijyen kurallarına uyarak çalışmalara başladıklarını belirten Özgür Özen, "Ülkemizde ve tüm dünyada görülen Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan kısıtlamalardan dolayı düzenimizde bazı değişiklikler oldu.Özellikle kısıtlamalı dönemlerdeki evde kaldığımız sürede beslenmemize ve uyku düzenimize biraz daha dikkat etmek zorunda kaldık. Moral ve motivasyonumuzu üst düzeyde tutabilmek için elimizden gelen çabayı gösterdik." yorumunda bulundu.

Merve Nur Eroğlu da açık sahada antrenman yapmanın psikolojik olarak kendilerini rahatlattığını dile getirdi.

Pandemi sürecinde spordan uzak kalmamak için evde yapmak zorunda kaldığını aktaran Sadık Savaş, "Bizim sporumuz açık alan sporu olduğu için, antrenmanlarımızın da açık alanda olması gerekiyordu fakat kondisyon eksikliği yaşamamak için antrenörlerimizin belirlediği programları evde uygulamaya, evde ok atmaya çalıştık. Bir sıkıntımız daha oldu, oklarımızın kullanım süresi normalde 1 yıl iken 2 aya düştü, yıprandı ve kullanılamaz hale geldi." şeklinde görüş belirtti.

Zehra Özbey Torun, salgın sürecinin psikolojik olarak zorladığını dile getirerek, "Pandeminin yaşandığı dönemde uluslararası bir kamptaydık. Kampımızın hemen ardından pandemi sürecine geçmek, bizi psikolojik anlamda etkiledi.Evlere kapanmak, ailemiz ve kendimizle ilgili sağlık açısından endişe etmek bizi psikolojik açıdan çok yordu. Bu süreci kısa tutup kendimizi toparlayarak ilk 10 gün içinde evdeki antrenmanlarımıza başlamak, daha iyi hissetmemizi sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Yağmur Şengül ise açık hava sporundan uzak kalmanın kendisini zorladığını ama kampların başlamasıyla daha iyi hissettiğini kaydetti.







