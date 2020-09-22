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Spor Paralimpik milli atıcılar, Ukrayna Milli Takımı ile ortak kampa girdi
Spor

Paralimpik milli atıcılar, Ukrayna Milli Takımı ile ortak kampa girdi

Yeniakit Publisher
2020-09-22 17:07:13 -
Paralimpik milli atıcılar, Ukrayna Milli Takımı ile ortak kampa girdi

MERSİN (AA) - Paralimpik Atıcılık Milli Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanmak için Ukrayna Milli Takımı ile Mersin'de ortak kampa girdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2021'e ertelenen olimpiyat oyunlarına hazırlanan sporcular, Erdemli ilçesindeki atış poligonundaki çalışmalara başladı. Ortak kampa, 11'i Türk, 8'i Ukraynalı 19 sporcu katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, sporcuları ve teknik heyeti ziyaret ederek, başarı diledi.

Sporculardan Hakan Çevik, gazetecilere, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade ederek, "Güney Kore'de yapılan dünya şampiyonasında üçüncü olarak olimpiyatlar için kota aldım. Pandemi nedeniyle ertelenen müsabakalar, organizasyonlar oldu ancak her zaman hazır olmamızdan dolayı bu ertelemeler bizi engellemedi. Olimpiyatlar yarın olacakmış gibi hazırlandık. Tokyo'da bayrağımızı göndere çektirmek için çaba harcayacağım." diye konuştu.

Çağla Baş da Ukrayna ile kamp yapmaktan keyif aldıklarını söyledi.

Kamp programı 4 Ekim'de sona erecek.

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