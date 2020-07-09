  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Paralimpik branşlarda milli takım kampları başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 15:58:10 -
Paralimpik branşlarda milli takım kampları başladı

ANKARA (AA) - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme süreciyle paralimpik branşlardaki milli takım kamplarına başladıklarını belirtti.

Birol Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının duyuruları doğrultusunda 2020 yılı spor faaliyetlerini planladıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Başta paralimpik branşlarımızda milli takım hazırlık kamplarımızı başlatıp diğer branşlarımızda ise tüm milli takım sporcularımızı ve aday sporcularımızın takibini teknik kurullarımızca yapmaya devam edeceğiz. Unutmayalım ki federasyon olarak önceliğimiz özel sporcularımızın sağlıdır.
Tek dileğimiz, salgının bir an önce son bulması ve düzenleyeceğimiz şampiyonalarımızda, özel sporcularımız, antrenörlerimiz, kulüp yöneticilerimiz, il temsilcilerimiz ve anne-babalarımız ile buluşmak ve hasret gidermektir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı