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Spor

Paralimpik boccia sporcuları 15 Temmuz'da sanal turnuvada yarıştı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 09:57:43 -
Paralimpik boccia sporcuları 15 Temmuz'da sanal turnuvada yarıştı

ANKARA (AA) - Paralimpik boccia sporcuları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ikincisi gerçekleştirilen, Sanal Paralimpik Boccia Turnuvası'nda yarıştı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, paralimpik boccia sporcularının, Uluslararası Boccia Spor Federasyonunun (BisFed) tavsiye ettiği "Boccia Battle" 3 boyutlu mobil uygulamasıyla düzenlenen sanal turnuvada yarıştığı belirtildi.

15 ilden 73 sporcunun katıldığı organizasyonda, Mehmet Emir Ateş birinci, Öner Bozbıyık ikinci, Muhammed Gökkaya ise üçüncü oldu.

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