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Spor

Paralimpik 5 milli masa tenisçi Tokyo 2020 vizesi aldı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 15:39:47 -
Paralimpik 5 milli masa tenisçi Tokyo 2020 vizesi aldı

ANKARA (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, 5 milli sporcunun 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde ettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonunun yayımladığı paralimpik dünya sıralaması listesine göre, kendi kategorilerinde yükselen Masa Tenisi Milli Takımı sporcularından Ali Öztürk, Nesim Turan, Hatice Duman, Neslihan Kavas ve Kübra Korkut'un Türkiye adına olimpiyat vizesi aldığı ifade edildi.

Dünya sıralaması klas 4'te Nesim Turan 4, klas 5'te Ali Öztürk 6, klas 7'de Kübra Korkut 2, klas 9'da Neslihan Kavas 3, klas 3'te Hatice Duman'ın 10. sırada yer aldığı belirtilirken, kota sayısının ise toplamda 36'ya yükseldiği aktarıldı.

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