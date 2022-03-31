Paralı askerler sahneye çıktı
Rusya Araştırmaları Enstitüsü’nden )RUSEN) Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
YENİ AKİT ANKARA
Rusya Araştırmaları Enstitüsü (RUSEN) Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken değerlendirme yaptı.
Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan değerlendirmede, “Ukrayna-Donbass sınırı boyunca ve %60'ı Ruslar tarafından alınan Mariupol'da sınırlı çatışmalar sürüyor. Mariupol'un Ruslar tarafından yakında ele geçirilmesi dışında, iki düşmanın hiçbiri kesin başarı elde etmek için gerekli manevra kütlesine sahip görünmüyor. Ukrayna-Donbas'ta 1000 kişilik Wagner paralı asker grup, çatışmalara katılmaya başladı. Osetya ve Abhazya'dan 2000 asker takviyesi çatışmalara dahil oldu” ifadeleri kullanıldı.