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Dünya Paralı askerler sahneye çıktı
Dünya

Paralı askerler sahneye çıktı

Rusya Araştırmaları Enstitüsü’nden )RUSEN) Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 17:02:00 -
Paralı askerler sahneye çıktı

YENİ AKİT  ANKARA

Rusya Araştırmaları Enstitüsü (RUSEN) Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken değerlendirme yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan değerlendirmede, “Ukrayna-Donbass sınırı boyunca ve %60'ı Ruslar tarafından alınan Mariupol'da sınırlı çatışmalar sürüyor. Mariupol'un Ruslar tarafından yakında ele geçirilmesi dışında, iki düşmanın hiçbiri kesin başarı elde etmek için gerekli manevra kütlesine sahip görünmüyor. Ukrayna-Donbas'ta 1000 kişilik Wagner paralı asker grup, çatışmalara katılmaya başladı. Osetya ve Abhazya'dan 2000 asker takviyesi çatışmalara dahil oldu” ifadeleri kullanıldı.

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