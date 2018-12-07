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Paradan önce sağlam fikirleriniz olsun

Pazarlamanın kurallarını yazan Philip Kotler, İstanbul Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Pazarlama Zirvesi’nin (World Marketing Summit-WMS) ardından Yeni Akit’e konuştu. 

07 Aralık 2018 Cuma 15:40
Paradan önce sağlam fikirleriniz olsun

MEHMET CANITATLI / YENİ AKİT

Türk iş dünyasında başarılı olmak için büyük bir hırsın var olduğunu dile getiren Kotler, "İstanbul’a beşinci defa geldim. Her bir gelişimde daha büyük bir ekonomik güçle karşılaştım. Ülke olarak da iş alanında lider olmak için büyük bir arzu var"’ dedi.

Türk iş adamlarının Hem Batı’da hem de Asya’da başarılı olabileceklerini söyleyen Kotler, şu değerlendirmelerde bulundu:

Türkiye’nin zengin kültürü dünya tarafından merak ediliyor. 8500 yıllık tarihini merak ediyorlar. Sizler iddialı bir toplumsunuz, gelenekleriniz var, istekleriniz ve gideceğiniz yön var. Bunlar önemli şeyler. Öncelikle markaları oluştururken bir beceri ortaya koymak lazım. Herkes için para da lazım ama önce fikir olmalı. Sizin markanızın bir mükemmellik standardı oluşturmaması için hiçbir sebep yok.

Sadece pazar payı değil, kârlılık için fiyatı kullanmak gerekiyor.

İyi medya kanallarını seçmeniz de size akılda kalan sloganları oluşturma fırsatı sağlayacaktır.

Gündemde tutulması gereken konulardan bir tanesi de kesinlikle dijitaldir. Sadece geleneksel reklamcılıkla kalmak doğru değil. Artık dijitalleşmeyi bloke edemezsiniz. Bin kanal varsa, bin farklı mesaj oluşturabilmek mümkün.

Farklı iseniz cesur olun

Her şey yapacağınız senaryo planlarınıza bağlı gelişir. İyimser senaryo atılımcı olur. Kötümser senaryoya inananlar için çok fazla atılım yapmamak daha doğru. Nasıl temkinli ve atılımlı olunabilir? Bu konuda her şirket kendi kararını kendisi vermelidir. Çok fazla şirket de temkinli yaklaşım içine girerse bu da resesyona neden olur. Her şirkete ‘gidin cesur olun’ diyemem. Farklı bir şeyiniz varsa cesur olun. Normal bir şirketseniz öyle bir şey çıkarmayacaksınız, temkinli olun.

Her şirket ekonomik krizden veya kendi sektöründeki krizden etkilenebilir. Hükümetler krizleri önlemeli ve fırsatların doğmasında rol oynamalı. Hatta İstihdamın devam etmesi için para harcamalı.

Öğrencilere proje verilsin

Bence işletme okullarında öğrencilere projeler verilmeli. Türkiye’de iş dünyası ne yapmalı konusunda projeler verilmeli. Öğrencilerin de global olarak düşünmesini sağlayın. Belirli bir şirketin neden lider olacağı konusunda denemeler yapmaları teşvik edilebilir.

"Roket hızına kavuşmalıyız"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İTO olarak pazarlamanın geleceğini, teknolojik gelişmelere ve dijital çağa uygun bir şekilde kendini yenilemesinde gördüklerini belirterek, “Türkiye, pazarlamada kritik bir eşiktedir. O da şudur: Ya çağın beklentilerine uygun bir şekilde üretim anlayışımızın odağına markalaşmayı sokacağız ve buradan yürüyeceğiz ya da pazarlama tuzağının içinde dönüp duracağız. Dolap beygiri gibi dönüp durmaktan kurtulup roket hızına kavuşmalıyız” diye konuştu.

Yapay zeka işsiz bırakacak

Kotler: Robotlar ve yapay zeka zamanla krize neden olabilir. Bu süreçte bazı kişiler işinden olabilir, sektörler bitebilir. İşin gerçeği şu: Yakın zamanda birçok yeni sektör çıkacak.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 15:40
  1. Philip Kotler
  2. İstanbul Ticaret Odası
  3. Dünya Pazarlama Zirvesi
  4. Şekib Avdagiç
  5. İTO

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