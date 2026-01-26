Emeklilere kötü haber: Yüzde 35 zam geldi!

İstanbul'daki özel yaşlı bakım merkezleri ve huzurevlerinin yeni yıl tarifeleri netleşti. Barınma ve bakım maliyetlerine gelen yüzde 35'lik zammın ardından tavan fiyatlar dudak uçuklatırken, sektör temsilcileri açıklanan taban fiyatların İstanbul gerçeğinden uzak olduğunu savundu. İşte zamlı tarife...

Artan yaşam maliyetleri, yaşlı bakım hizmetlerini de doğrudan etkiledi. İstanbul genelinde hizmet veren özel huzurevleri için belirlenen yeni fiyat tarifesiyle birlikte aylık ödemelerde ciddi artışa gidildi. Yüzde 35 oranında uygulanan zam sonrası, konfor ve bakım standartlarına göre değişen fiyat skalasında en yüksek ücret 100 bin lira barajını aştı.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK RAKAMLAR BELLİ OLDU

Yapılan son düzenlemeyle birlikte İstanbul'da özel huzurevleri için aylık taban fiyat 20 bin 250 lira olarak belirlendi. Ancak lüks hizmet kategorisine giren ve kapsamlı bakım sunan merkezlerde bu rakam rekor seviyeye ulaştı. Listenin en tepesindeki tavan fiyat 106 bin 616 lira olarak kayıtlara geçti. Vatandaşların bu rakamlara ek olarak yüzde 10 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) ödemesi de gerekiyor.

EKSTRA SAĞLIK HİZMETLERİ DAHİL DEĞİL

Sektör temsilcileri ise açıklanan taban fiyatların pratikte uygulanabilirliğinin zor olduğuna işaret ediyor. Bir bakım merkezinin genel müdürü olan Fikret Bayrak, huzurevlerinde aslında bir nevi otelcilik hizmeti verdiklerini belirtti. Bayrak, açıklanan rakamların sadece temel bakım ve barınma bedeli olduğunu, yaşlıların ihtiyaç duyabileceği fizik tedavi veya diyaliz gibi özel sağlık hizmetlerinin bu fiyata dahil olmadığını ve ekstra ücretlendirildiğini ifade etti.

İstanbul'un ekonomik koşullarına dikkat çeken Bayrak, 20 bin lira seviyesinde bir huzurevi bulmanın mevcut şartlarda mümkün olmadığını dile getirdi.

DEVLET VE ÖZEL SEKTÖR ARASINDAKİ FARK

Özel sektördeki yüksek fiyat artışları gözleri kamu kurumlarına çevirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı huzurevlerinde oda fiyatları ortalama 10 bin liradan başlarken, il ve ilçe belediyelerine ait tesislerde rakamlar daha düşük seyrediyor.

Kabul şartlarında da iki sektör arasında farklılık bulunuyor. Bakanlığa bağlı merkezler 60 yaş ve üzerindeki vatandaşlara hizmet verirken, özel sektörde yaş sınırı 55 olarak uygulanıyor. Maliyetlerin düşürülmesi durumunda hizmet kapasitesinin artabileceğine değinen Bayrak, yetkililere seslenerek, 'Özel sektöre destek sağlanması gerekiyor.' ifadelerini kullandı.