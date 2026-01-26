Hastalık sessizce ilerleyebiliyor! Gece artan omuz ağrısına dikkat

Gece uyandıran omuz ağrısı, kolu kaldırırken zorlanma ya da omuzda güç kaybı hissi… Günlük hayatta sık yaşanan bu şikayetler çoğu zaman önemsenmiyor. Ancak Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Çiçekli’ye göre bazı vakalarda bu tablo, zamanla ilerleyebilen omuz kas yırtıklarının işareti olabiliyor.

“Bazı kişilerde hareket kısıtlılığı daha belirgin oluyor”

Omuz bölgesinde görülen ağrı ve hareket kısıtlılığının farklı sebeplerle ortaya çıkabileceğini belirten Özel Adatıp Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Çiçekli, omuz kas yırtıklarına ilişkin genel bilgilendirmede bulundu. Çiçekli, omuz kas yırtıklarının günlük yaşamda fark edilmeden ilerleyebileceğini belirterek, "Omuz kas yırtıkları, ani zorlanmalar, tekrarlayıcı hareketler veya yaşa bağlı yapısal değişimlerle ilişkili olabilir. Bazı kişilerde ağrı ön plandayken, bazı kişilerde hareket kısıtlılığı daha belirgin olabilir" dedi.

“Muayene şart”

Omuz kas yırtıklarıyla ilişkili olabilecek bazı keşiflere dikkat çekerek omuzda ağrı veya hassasiyet, kolu kaldırırken zorlanma, gece artan omuz ağrısı, güç kaybı hissi, hareket sırasında takılma veya ses gelmesi gibi belirtilerin her zaman kas yırtığı anlamına gelmeyebileceğini belirten Çiçekli, "Benzer şikayetler farklı omuz problemleriyle de ilişkili olabilir. Kesin değerlendirme, muayene ve gerekli görülen görüntüleme yöntemleriyle yapılır. Her hastada yırtığın derecesi, süresi ve kişinin günlük yaşam ihtiyaçları farklıdır. Bu sebeple yaklaşım, bireysel değerlendirme neticesinde belirlenir" diye konuştu.