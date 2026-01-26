  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
"Çağdaş-laik" taciz kreşi! 26 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 26 Ocak 1948: Kazım Karabekir Paşa'nın vefatı (Milli Mücadele kahramanlarından) Ülkeyi sarsan olay! Çin'de nükleer deprem! Özel hastane skandalı! 48 saatte iyileşecek dediler, babasının kucağında can verdi! İran'da çığ felaketi! Grönland krizi derinleşiyor! Kuzey Kutbu’nda yeni cephe Orta Doğu'da dev hareketlilik: ABD uçak gemisi İran açıklarına ulaştı Suriyeli yetkiliden İsrail'e sert rest: Bir karış toprağı bile vermeyeceğiz! Soykırımcı İsrail durmuyor: Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi
Sağlık Hastalık sessizce ilerleyebiliyor! Gece artan omuz ağrısına dikkat
Sağlık

Hastalık sessizce ilerleyebiliyor! Gece artan omuz ağrısına dikkat

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hastalık sessizce ilerleyebiliyor! Gece artan omuz ağrısına dikkat

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Çiçekli, özellikle geceleri artan omuz ağrısı ve hareket kısıtlılığının basit bir zorlanma gibi görülmemesi gerektiğini belirtti.

Gece uyandıran omuz ağrısı, kolu kaldırırken zorlanma ya da omuzda güç kaybı hissi… Günlük hayatta sık yaşanan bu şikayetler çoğu zaman önemsenmiyor. Ancak Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Çiçekli’ye göre bazı vakalarda bu tablo, zamanla ilerleyebilen omuz kas yırtıklarının işareti olabiliyor.

 

“Bazı kişilerde hareket kısıtlılığı daha belirgin oluyor”

Omuz bölgesinde görülen ağrı ve hareket kısıtlılığının farklı sebeplerle ortaya çıkabileceğini belirten Özel Adatıp Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Çiçekli, omuz kas yırtıklarına ilişkin genel bilgilendirmede bulundu. Çiçekli, omuz kas yırtıklarının günlük yaşamda fark edilmeden ilerleyebileceğini belirterek, "Omuz kas yırtıkları, ani zorlanmalar, tekrarlayıcı hareketler veya yaşa bağlı yapısal değişimlerle ilişkili olabilir. Bazı kişilerde ağrı ön plandayken, bazı kişilerde hareket kısıtlılığı daha belirgin olabilir" dedi.

 

“Muayene şart”

Omuz kas yırtıklarıyla ilişkili olabilecek bazı keşiflere dikkat çekerek omuzda ağrı veya hassasiyet, kolu kaldırırken zorlanma, gece artan omuz ağrısı, güç kaybı hissi, hareket sırasında takılma veya ses gelmesi gibi belirtilerin her zaman kas yırtığı anlamına gelmeyebileceğini belirten Çiçekli, "Benzer şikayetler farklı omuz problemleriyle de ilişkili olabilir. Kesin değerlendirme, muayene ve gerekli görülen görüntüleme yöntemleriyle yapılır. Her hastada yırtığın derecesi, süresi ve kişinin günlük yaşam ihtiyaçları farklıdır. Bu sebeple yaklaşım, bireysel değerlendirme neticesinde belirlenir" diye konuştu.

Doktorlar kullanmayın diyor! Kimse başına gelmeden vazgeçmiyor
Doktorlar kullanmayın diyor! Kimse başına gelmeden vazgeçmiyor

Sağlık

Doktorlar kullanmayın diyor! Kimse başına gelmeden vazgeçmiyor

Bir hastalık bitmeden diğeri başlıyor! Bu besinler hastalıklara kalkan
Bir hastalık bitmeden diğeri başlıyor! Bu besinler hastalıklara kalkan

Sağlık

Bir hastalık bitmeden diğeri başlıyor! Bu besinler hastalıklara kalkan

Sibelium kilo yapar mı? Sibelium ne için kullanılır?
Sibelium kilo yapar mı? Sibelium ne için kullanılır?

Sağlık

Sibelium kilo yapar mı? Sibelium ne için kullanılır?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23