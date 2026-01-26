TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazım Karabekir'i andı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı Kazım Karabekir'i vefat yıl dönümünde yâd etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Milli Mücadele'mizin yiğit komutanlarından, Gazi Meclisimizin 5. Başkanı Kazım Karabekir Paşa'yı, vefatının seneidevriyesinde saygıyla ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.
Gündem
TBMM Başkanı Kurtulmuş, partilerin komisyon temsilcileriyle bir araya geldi! MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı olur, uzlaşma var