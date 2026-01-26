  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Siyaset TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazım Karabekir'i andı
Siyaset

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazım Karabekir'i andı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazım Karabekir'i andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı Kazım Karabekir'i vefat yıl dönümünde yâd etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Milli Mücadele'mizin yiğit komutanlarından, Gazi Meclisimizin 5. Başkanı Kazım Karabekir Paşa'yı, vefatının seneidevriyesinde saygıyla ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.

