26 Ocak 1948: Kazım Karabekir Paşa'nın vefatı (Milli Mücadele kahramanlarından)

Kazım Karabekir 23 Temmuz 1882 tarihinde İstanbul’da doğdu. Kuleli Askeri İdadisi’nde öğrenim gördü. 1902’de Harbiye Mektebi’ni bitirdi. 1905’te de Erkan-ı Harbiye’den yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. Bu dönemde İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kurulmasında büyük rol oynadı. II. Meşrutiyet’in ilanının ardından da Edirne’de bulunan 3. Ordu tümenine atandı. Bunun yanında 31 Mart Ayaklanması’nda da görev aldı. 14 Nisan 1912’de de binbaşılığa yükseldi.







Balkan Savaşları döneminde de Trakya sınır komiseri olarak önemli vazifelerde bulundu. Çanakkale Savaşı’nın başlaması üzerine de cepheye gönderilerek Kerevizdere’de Fransızlara karşı üç ay boyunca mücadele etti. 1916 senesinde de Kutü’l-Amare’yi kuşatan 18. Kolordu komutanlığına getirildi. 1918 yılında da Erzincan, Sarıkamış, Kars, Erzurum ve Gümrü bölgelerini Ermeni ile Rus kuvvetlerinden geri aldı.







Mondros Ateşkes Anlaşması sırasında da Sadrazam Ahmed İzzet Paşa’nın genelkurmay başkanlığı önerisini kabul etmeyerek, Milli Mücade’ye katıldı. İstiklal Savaşı’nda da Doğu cephesi komutanlığı yaptı. 15 Kasım 1920 tarihinde de Ermeni ordusunu büyük bir bozguna uğrattı. Bunun yanında Rus Sovyet Sosyalist Federe Cumhuriyeti’yle de Kars Antlaşması görüşmelerini yürüttü.







Daha sonra I. Ordu müfettişliğine tayin edildi. 1923’te de İstanbul milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. Öte yandan, 17 Kasım 1924’te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın da başkanlığını yaptı. Ancak parti 3 Haziran 1925’te Şeyh Said ayaklanmasıyla ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle kapatıldı. 1946 yılında da TBMM başkanlığına seçildi. Milli Mücadele kahramanlarından Kazım Karabekir, 26 Ocak 1948 tarihinde Ankara’da hayatını kaybetti. Cenazesi Devlet Mezarlığı’nda toprağa verildi.