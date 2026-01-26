  • İSTANBUL
17 yaşındaki çocuk duşta hayatını kaybetti!
17 yaşındaki çocuk duşta hayatını kaybetti!

Kayseri'de 17 yaşındaki çocuk, duştan çıktıktan sonra bir anda yere yığıldı. Bilek güreşi müsabakalarına hazırlanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Melikgazi ilçesinde 17 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesi, duyanları üzüntüye boğdu.

Mimarsinan Şirintepe Mahallesi 2133. Sokak'ta evinde duştan çıkan Talha Altuntaş (17) bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Ailesinin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Altuntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Talha Altuntaş'ın cansız bedeni; Bünyan ilçesi Güllüce Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, Altuntaş'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KALP RİTİM BOZUKLUĞU TESPİT EDİLMİŞ

17 yaşında hayatını kaybeden Talha Altuntaş'ın bilek güreşi müsabakalarına katılmak için sağlık raporu almak istediği, bu süreçte de kalp ritim bozukluğu tespit edildiği öğrenildi.

