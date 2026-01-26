İran'da çığ felaketi!

Hamedan eyaletinde bulunan Elvend Dağı'nda kaybolan 4 kişilik dağcı grubundan acı haber geldi; yürütülen arama faaliyetleri sonucunda 3 dağcının cansız bedeni kar altından çıkarıldı.

İran'ın Hamedan eyaleti sınırları içinde yer alan Elvend Dağı'nda tırmanış yaparken irtibatı kesilen 4 dağcıyla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında resmi açıklama yapıldı. Hamedan Dağcılık ve Sportif Tırmanışlar Federasyonu Başkanı Rıdvan Selmasi, kaybolan dağcıların çığ felaketine maruz kaldığının tespit edildiğini ve ekiplerin yoğun çabasıyla gruptaki üç kişinin cansız bedenine ulaştıklarını duyurdu.

Arama Faaliyetleri Kararlılıkla Sürüyor

Yetkili isim Rıdvan Selmasi, halen kayıp durumda olan dördüncü dağcıya ulaşabilmek amacıyla bölgedeki arama ve kurtarma operasyonlarının kesintisiz olarak devam ettiğini vurguladı.

Elvend Dağı’nın Konumu ve Özellikleri

Trajik olayın yaşandığı Elvend Dağı, şu özellikleriyle biliniyor:

Hamedan şehir merkezine yaklaşık 5 kilometrelik bir mesafede konumlanmaktadır.

Bölgenin önemli sıra dağlarından biri olan Zagros Dağları'nın bir parçasını oluşturmaktadır.

Zirve yüksekliği 3 bin 580 metreye ulaşan stratejik bir noktadır.