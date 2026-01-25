  • İSTANBUL
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne kalleş saldırı
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne kalleş saldırı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne kalleş bir saldırı düzenlendi. Konuyla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası’nın vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atıldı.

Saldırının ardından yüzleri maskeli iki şüphelinin kaçtığı belirlenirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

 

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"25.01.2026 günü saat 20.15 sıralarında, İl Emniyet Müdürlüğümüz Ana Hizmet Binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atılmıştır.

Yapılan ilk incelemede, olayın ardından yüzleri maskeli 2 şahsın olay yerinden hızla ara sokaklara kaçtıkları tespit edilmiştir.

Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda el yapımı patlayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığı belirlenmiştir. Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Türk-Kürt-Arap kardeşliğine giden yolu kapatmak maksadıyla her türlü provakosyonlar düzenleneceği bilinen gerçek olup, Dem partililerin bu işlerden uzak kalmaları ve kardeşlik yolunda olaya ket vuracak eylemlerde bulunmamaları gerekir. Türkiye er yada geç dem partisi ile yada dem partisiz bunu gerçekleştirecektir. Kandilin korkusuyla destek veremiyorlarsa da gölge etmesinler yeter

ata

aynel araba giriyoruz.... o zaman herkesin sesi kesilir... mal mal bakanlar olacaktır ama nabalım...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
