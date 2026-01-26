Özel hastane skandalı! 48 saatte iyileşecek dediler, babasının kucağında can verdi!

İstanbul Gaziosmanpaşa’da rahatsızlanan 3 yaşındaki Rüveyda Asel Aslan, götürüldüğü özel hastanede "alerji" teşhisiyle eve gönderildi. Ancak küçük Rüveyda, saatler sonra ailesinin kucağında hayatını kaybetti. Otopsi raporu ise acı gerçeği ortaya çıkardı: Ölüm nedeni alerji olmadığı anlaşıldı. Meğer...

Esenler'de yaşayan Mesut Aslan'ın 3 yaşındaki kızı Rüveyda Asel Aslan, 3 Nisan 2025 akşamı rahatsızlandı. Ailesi tarafından Gaziosmanpaşa'da bulunan özel bir hastaneye götürülen küçük çocuğa, iddiaya göre yapılan tetkiklerin ardından "alerji" tanısı konuldu. Serum takılan Rüveyda, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından ilaç yazılarak taburcu edildi. Aileye, çocuğun "48 saat içinde iyileşeceği" söylendi.

SAATLER SONRA FENALAŞTI, HASTANE ÖNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

Taburcu edildikten yaklaşık 5 saat sonra durumu yeniden ağırlaşan Rüveyda Asel Aslan, ailesi tarafından bu kez Bağcılar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak küçük çocuk, acil servisin önünde babasının kucağında hayatını kaybetti. Doktorların yaklaşık bir saate yakın tüm müdahalelerine rağmen Rüveyda kurtarılamadı.

ADLİ TIP RAPORU: ÖLÜM NEDENİ SEPSİS

Rüveyda Asel Aslan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aylar sonra açıklanan Adli Tıp raporunda, küçük çocuğun enfeksiyona bağlı sepsis nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Bu bulgu, özel hastanede konulan "alerjik ürtiker" tanısıyla çelişti.

BABA MESUT ASLAN: "KIZIM KUCAĞIMDA CAN VERDİ"

Acılı baba Mesut Aslan, yaşadıkları ihmali şu sözlerle anlattı: "Kızımın vücudu buz gibiydi, gözleri şişmişti. Doktor defalarca alerji dedi. '48 saat içinde iyileşecek' dedi ve eve gönderdi. Eve geldikten sonra vücudunda morluklar fark ettik. Hemen devlet hastanesine götürdüm ama acil servisin önünde kucağımda vefat etti. Adli Tıp raporunda sepsis yazıyor ama bunu fark etmediler. Adalet istiyoruz."

REÇETEDE FARKLI DOKTOR İSMİ İDDİASI

Ailenin en dikkat çeken iddialarından biri de muayeneyi yapan doktor ile reçetede yazan doktorun farklı kişiler olması. Mesut Aslan, kendileriyle ilgilenen doktorun erkek olduğunu ancak reçetede kadın bir doktorun isminin yer aldığını belirterek, bu nedenle soruşturmanın ilerlemediğini söyledi.

KAMERA KAYITLARIYLA İLGİLİ BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ

Avukat Demiryürek ayrıca, özel hastaneye ait kamera kayıtlarıyla ilgili bilirkişi raporunda teknik hata bulunduğunu öne sürdü. Bilirkişi raporunda görüntülerin tarih ve saat içermediği belirtilirken, kolluk kuvvetleriyle yapılan incelemede kayıtların tarih ve saat bilgisini içerdiği tespit edildi. Bu nedenle kamera kayıtları için yeniden teknik inceleme talep edildi.

AİLE HUKUK MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Aslan ailesi, özel hastane ve sorumlular hakkında yanlış teşhis ve ihmal gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Sağlık Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep edilirken, aile yetkililere seslenerek benzer acıların yaşanmaması için sürecin hızlandırılmasını istedi.