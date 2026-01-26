Forbes 2026 Seyahat Rehberi’nde dünyanın en iyi 20 destinasyonu arasında Antalya zirvede

Forbes’ın 2026 seçkisinde dikkat çeken destinasyonlardan biri olan Kemer, Antalya’nın en gözde turizm merkezleri arasında yer alarak öne çıktı. Rehberde Kemer bölgesindeki Maxx Royal Kemer Resort, farklı ziyaretçi profillerine hitap eden güçlü ve çeşitlendirilmiş turizm altyapısıyla öne çıkarıldı. Turkuaz tonlarındaki denizi, doğal güzellikleri ve nitelikli konaklama altyapısıyla Kemer; deniz, dinlenme ve yüksek standartlı tatil deneyimi arayan uluslararası gezginler için güçlü bir cazibe noktası olmayı sürdürüyor.