Paradan kuleleri böyle dikiyor

Akit, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönetimindeki İBB’de gerçekleşen adrese teslim ihale vurgununu deşifre ediyor. Temel ihale usulü olan ‘açık ihale” yerine “doğrudan temin” ve “davet usulü” ihalelerle yandaşlarını semirten İmamoğlu’nun, aralarında salgın ve doğal afetlerde belediyeye diledikleri firmalara ihale verme imkânı tanıyan maddeleri kullanarak içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan İBB bütçesini yandaşlara peşkeş çektiği ortaya çıktı.

İBB Meclis Üyeleri tarafından hazırlanan ve 255 sayfadan oluşan ‘2023 yılı Denetim Raporu’na yansıyan verilere göre, 2023 yılında toplamda 530 adet ihale gerçekleştiren ve bunlara KDV dahil 50 milyar 47 milyon 22 bin 935 TL kaynak aktaran İmamoğlu yönetiminin, sadece 23 ihalede rekabet koşulları oluşmadığı için İBB’yi toplamda 85 milyon 976 bin 343 lira zarara uğrattığı öğrenildi. İmamoğlu ayrıca geçen yıl konser, etkinlik ve reklam için 11 ayrı ihale gerçekleştirerek, çalgı çengiye tam 3 milyar 70 milyon TL harcadı.

İhale yandaşa para cebe gitti

Ekrem’in yandaşlarını semirttiği ve kamuyu zarar uğrattığı adrese teslim ihalelerden bazıları şöyle:

• 13.12.2023’de İSTTELKOM A.Ş.ye paslanan 124 milyon 792 bin 246 bin liralık “İBB Firewall ve Kimlik Doğrulama Cihazlarının Yenilenmesi” ihalesine tek firma katıldığı için 14 milyon 806 bin 246 TL gibi astronomik bir ücret fazladan ödenmeyecekti.

• 11.04.2023’te yapılan “2023 Yılı İstanbul Geneli Yeşil Alanlar İçin Kent Mobilyaları ve Fitness Aletlerinin Temini” ihalesi 686 milyon 540 bin 88 TL +KDV ile iştirak şirketi İSTON A.Ş.’ye paslanırken, diğer firmalardan teklif alınması haline 12 milyon 455 bin 383 TL İBB kasasında kalacaktı.

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• 03.07.2023 tarihli “İBB Platform Devops Mobil Yazılım” ihalesini 71 milyon 100 bin TL’ye İSTTELKOM A.Ş.’ye şutlayan Ekrem İmamoğlu, gereken rekabet ortamını sağlasaydı, fazladan 9 milyon 414 bin lira ödemeyecekti.

• 10.05.2023’teki “2023 Güvenlik, Görüntü, Geçiş ve Ses Sistemleri Bakım Onarım” ihalesi 79 milyon 673 bin 83 TL bedelle İBB iştiraki İSBAK A.Ş.’ye peşkeş çekilirken, diğer firmalardan teklif alınmadığı için tam 7 milyon 409 bin 171 TL fazladan ödeme yapıldı.

• 17.02.02023 tarihli “Büyük İstanbul Otogarı Person Takip Sistemi Bakım Onarım” ihalesi 5 milyon 177 bin 720 bedelle İSBAK’a peşkeş çekilirken, başka teklif alınmış olsaydı 913 bin 770 TL belediyenin kasasında çıkmayacaktı.

2 ay sonra aynı peşkeş

• Sadece 2 ay sonra 25.04.02023 tarihinde bir kez daha “Büyük İstanbul Otogarı Person Takip Sistemi Bakım Onarım” ihalesi düzenleyerek bu defa iştirak şirketi İSBAK’a 15 milyon 40 bin 418 TL’lik kaynak aktaran İBB, adrese teslim ihale yüzünden 2 milyon 705 bin 850 TL’lil kamu zararına sebep oldu.

• 25.07.2023’te düzenlenen ve 65 milyon 547 bin 250 TL’ye mal olan “Muhtelif Turizm &Tanıtım Etkinlikleri” ihalesine tek firmanın katılması sebebiyle oluşan kamu zararı 1 milyon 882 bin 250 lira olarak tespit edildi.

• Yine 10.05.2023’te yapılan “AKOM binasının periyodik bakım” ihalesini 177 milyon 900 bin liraya BİMTAŞ’a verilirken, doğrudan hizmet veren firmalardan teklif alınmaması sebebiyle 4 milyon 678 bin 820 lira kamu zararı oluştu.

• 14.06.2023 tarihinde gerçekleşen “Mobil Haritalama ile İstanbul Geneli 360 Derecelik Panaromik Görüntü Çekimi,” ihalesine teklif veren 5 firmayı engelleyen İmamoğlu yönetimi, 39 milyon 993 bin 500 TL’ye BİMTAŞ A.Ş.’ye pasladıkları adrese telim ihale ile 2 milyon 13 bin 500 TL fazla ödeyerek yandaşlara kaynak oluşturdu.

• 24.10.2023’te gerçekleşen ve İSTTELKOM A.Ş.’ye verilen “İBB M4 Kadıköy – Sabiha Metro Wifi Kurulum İşi” ihalesine 109 milyon 995 bin ödeyen İmamoğlu, başka firmalardan teklif alsaydı 10 milyon 242 bin 543 lira kamu zararı oluşmayacaktı.

• 30.11.2023 tarihinde gerçekleşen ve Azur Organizasyon LTD. ŞTİ.’ye paslanan “Kent Konseyi Toplantılarının Temin Edilmesi” ihalesine fazladan 203 bin lira verildiği denetim raporuna yansıdı.

Doğrudan temin vurgunu

• Çeşitli mal ve hizmet ihtiyaçlarını ihale yerine doğrudan temin ile İSPER A.Ş.’den alarak 176 milyon 9 bin 558 TL + KDV ödeyen İBB Mezarlıklar Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tam 7 milyon 184 bin 786 TL’lik zarar yazdı.

• Sosyal Hizmetler Müdürlüğü de ihaleye çıkmak yerine 54 milyon 892 bin 635 TL’lik hizmet alımını doğrudan İSPER A.Ş. üzerinden gerçekleştirerek 1 milyon 931 bin 381 lira fazladan ödedi.

• Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen 111 milyon 744 bin 444 liralık doğrudan temin yerine ihale yapılmış olsaydı, BOĞAZİÇİ A.Ş.’ye fazladan 1 milyon 871 bin 812 TL aktarılmayacaktı.

• Engelliler Şube Müdürlüğü de 86 milyon 768 bin 922 TL’lik alımı doğrudan temin ile İSPER A.Ş.’den almak yerine ihaleye çıksaydı 1 milyon 955 bin 46 TL İBB kasasında kalacaktı.

Bir yılda 3 milyarlık konser

İmamoğlu geçen yıl konser, etkinlik ve reklam için 11 ayrı ihale yaparak çalgı çengiye de tam 3 milyar 70 milyon TL harcadı.

Aralarında Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için pasladığı 553 milyon liralık devasa konser ihalesi dahil olmak üzere, 11 ihaleye sırasıyla 431 milyon lira, 420 milyon lira, 555 milyon lira, 284 milyon lira, 66 milyon lira, 10 milyon lira, 9 milyon lira, 7 milyon lira, 3 milyon lira ve 3 milyon lira ödedi.