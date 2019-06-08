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Para Okçuluk Dünya Şampiyonası

- W1 bireysel erkekler kategorisinde Bahattin Hekimoğlu dünya şampiyonu oldu

08 Haziran 2019 Cumartesi 15:10
Para Okçuluk Dünya Şampiyonası


ANKARA (AA) - Hollanda'da süren Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Bahattin Hekimoğlu, altın madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre paralimpik sporcu, Hertogenbosch kentindeki organizasyonun W1 bireysel erkekler kategorisi finalinde Çinli Li Ji'yle karşılaştı.

Rakibini 136-133 mağlup eden Bahattin Hekimoğlu, dünya şampiyonu oldu.

Organizasyonda Bahattin Hekimoğlu, Naci Yenier ve Yiğit Caner Aydın'dan oluşan W1 Erkek Takımı da altın madalya elde etmişti.


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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 15:10
  1. Bahattin Hekimoğlu
  2. Para Okçuluk Dünya Şampiyonası
  3. W1 bireysel erkekler kategorisi

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