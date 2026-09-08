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Spor Beşiktaş’tan Vlahovic kararı sonrası TFF’ye sert tepki!
Spor

Beşiktaş’tan Vlahovic kararı sonrası TFF’ye sert tepki!

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Beşiktaş’tan Vlahovic kararı sonrası TFF’ye sert tepki!

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde yaşanan tartışma nedeniyle Dusan Vlahovic’in PFDK’ya sevk edilmesine tepki gösterdi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından Dusan Vlahovic hakkında verilen PFDK sevk kararı siyah-beyazlı kulübü ayağa kaldırdı.

 

Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic, Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakasındaki ’hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Siyah-beyazlı kulüp bu karara sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tepki gösterdi. Beşiktaş’tan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 

"Futbolcumuz Dusan Vlahovic’in Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığımız müsabakada rakibiyle girdiği tartışma nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi, Türk futbolunun adalet ve eşitlik ilkelerinden ne kadar uzak bir şekilde yönetildiğinin somut bir göstergesi olmuştur. Eylem ve söylemleriyle maç boyunca futbolcumuzu tahrik eden rakip takım oyuncusunun disipline sevk edilmediği yerde futbolcumuz Dusan Vlahovic’in disipline sevk edilmesi kabul edilemez. Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları, kulübümüze karşı hasmane tutumunu bu olaydan da anlaşılacağı üzere bir kez daha göstermiştir.

 

Türkiye Futbol Federasyonu’na soruyoruz; eğer bu sevk kararı yayıncı kuruluş görüntüleri doğrultusunda verildiyse yayıncı kuruluştan tarafınıza sadece bizim oyuncumuzun görüntüsü mü servis edilmiştir?

 

VAR, sahada yaşanan olayda her iki oyuncuyu da tüm açılardan takip edebiliyorsa niye maçın hakemini çağırma gereği duymamıştır?

Objektif ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda yayın yapması beklenen Trendyol Süper Lig’in yayıncı kuruluşu da söz konusu pozisyonu ekrana getiriş biçiminde sınıfta kalmıştır. Futbolcumuzu ekrana getiren yayıncı kuruluş, rakip takım oyuncusunu ekrana taşımayarak yayıncılık ilkeleriyle ters düşmüştür. Beşiktaş JK olarak, kulübümüzün ve futbolcumuz Dusan Vlahovic’in hakkını korumak amacıyla ilgili mercilere gerekli itirazlarımızı yapacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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