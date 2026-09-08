‘Vanlı Kara Haydar’ Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı
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Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca Tançalan hakkında, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak TCK’nın 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştı
Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, hakkında 25 olay kaydı bulunduğu belirtilen Tançalan, 8 Eylül 2026 günü saat 03.00 sıralarında Van’ın Muradiye ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürülen Tançalan’ın, emniyet ve savcılıkta ifadesi alındı.
İfadesinin ardından “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan adliyeye sevk edilen Tançalan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.