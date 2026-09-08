İşgalci İsrail'den Londra’ya alçak misilleme! Doğu Kudüs’teki İngiliz Konsolosluğu'na kilit vurma kararı aldılar!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İngiltere hükümetinin, işgal altındaki Batı Yaka’da yükselen yasa dışı İsrail yerleşimlerine yönelik tarihi yaptırım kararının ardından Tel Aviv yönetimi çılgına döndü. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Londra'nın yaptırım hamlesine küstah bir misillemeyle karşılık vererek, İngiltere’nin Doğu Kudüs’te bulunan diplomatik temsilciliğinin ve konsolosluk binasının kapısına kilit vurulacağını ilan etti.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, İngiltere hükümetinin yasa dışı İsrail yerleşimlerine getirdiği yaptırımlara sert bir yanıt verdi. Bakan Sa'ar, İngiltere’nin Doğu Kudüs’te faaliyet gösteren konsolosluk binasının kapatılacağını duyurarak iki ülke ilişkilerini kopma noktasına getirdi.
İki ülke arasında ipler kopma noktasına geldi! Diplomatik savaş kızışıyor!
İngiltere'nin Batı Yaka'daki etnik temizlik ve yasa dışı yerleşimlere karşı ticaret yasağı ve sert yaptırımlar uygulaması üzerine açıklama yapan Sa'ar, Londra’yı "İsrail'e karşı sistemli çalışmakla" suçladı. Doğu Kudüs'teki konsolosluğu kapatma kararıyla diplomatik teamülleri ayaklar altına alan katil rejim, müttefiki İngiltere ile ilişkileri tamamen koparma noktasına getirdi.