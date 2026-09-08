  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Panzerler PISA’da son 25 yılın en kötüsü! Türkiye zirveye Almanya diplere Polisi korumalarla karşılayıp caka satmış! İşte Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntüler İngiltere’den İsrail’e yeni yaptırım! Ne şiş yansın ne kebap! Mansur Yavaş 'yokum' diyor 3 bin 600 sayfalık belge sunuldu! Hocamızın cinayeti meçhul kalmasın İmamoğlu ve şürekası külliyen zarar PISA 2025 sonuçları açıklandı! Türkiye üç alanda büyük yükseliş yaptı 'Kızılay çadır satıyor' yalanıyla devlet kurumlarını itibarsızlaştıranlar, tonlarca yardım malzemesini depolarında farelere yem etmiş! ahmakların ‘Ahbap’ı çadırları çürütmüş 60 bin liralık oltayı ararken karşılarına çıktı! 76 metrede 3 köpek balığı böyle görüntülendi Üsküdar Belediye Başkanvekili sonunda belli oldu! İşte kazanan isim
Gündem İşgalci İsrail'den Londra’ya alçak misilleme! Doğu Kudüs’teki İngiliz Konsolosluğu'na kilit vurma kararı aldılar!
Gündem

İşgalci İsrail'den Londra’ya alçak misilleme! Doğu Kudüs’teki İngiliz Konsolosluğu'na kilit vurma kararı aldılar!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İşgalci İsrail'den Londra’ya alçak misilleme! Doğu Kudüs’teki İngiliz Konsolosluğu'na kilit vurma kararı aldılar!

İngiltere hükümetinin, işgal altındaki Batı Yaka’da yükselen yasa dışı İsrail yerleşimlerine yönelik tarihi yaptırım kararının ardından Tel Aviv yönetimi çılgına döndü. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Londra'nın yaptırım hamlesine küstah bir misillemeyle karşılık vererek, İngiltere’nin Doğu Kudüs’te bulunan diplomatik temsilciliğinin ve konsolosluk binasının kapısına kilit vurulacağını ilan etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, İngiltere hükümetinin yasa dışı İsrail yerleşimlerine getirdiği yaptırımlara sert bir yanıt verdi. Bakan Sa'ar, İngiltere’nin Doğu Kudüs’te faaliyet gösteren konsolosluk binasının kapatılacağını duyurarak iki ülke ilişkilerini kopma noktasına getirdi.

İki ülke arasında ipler kopma noktasına geldi! Diplomatik savaş kızışıyor!

İngiltere'nin Batı Yaka'daki etnik temizlik ve yasa dışı yerleşimlere karşı ticaret yasağı ve sert yaptırımlar uygulaması üzerine açıklama yapan Sa'ar, Londra’yı "İsrail'e karşı sistemli çalışmakla" suçladı. Doğu Kudüs'teki konsolosluğu kapatma kararıyla diplomatik teamülleri ayaklar altına alan katil rejim, müttefiki İngiltere ile ilişkileri tamamen koparma noktasına getirdi.

Büyüttüğü siyonist yılan kendini sokuyor: İsrail, hamisi İngiliz’i aforoz etti
Büyüttüğü siyonist yılan kendini sokuyor: İsrail, hamisi İngiliz’i aforoz etti

Dünya

Büyüttüğü siyonist yılan kendini sokuyor: İsrail, hamisi İngiliz’i aforoz etti

İşgalci İsrail'e tokat gibi ambargo: 12 ülke ticareti kesiyor
İşgalci İsrail'e tokat gibi ambargo: 12 ülke ticareti kesiyor

Dünya

İşgalci İsrail'e tokat gibi ambargo: 12 ülke ticareti kesiyor

Aşil Kalkanı’nda anahtar kimin elinde tartışması! Yunan halkı İsrail’in eline rehin bırakıldı
Aşil Kalkanı’nda anahtar kimin elinde tartışması! Yunan halkı İsrail’in eline rehin bırakıldı

Dünya

Aşil Kalkanı’nda anahtar kimin elinde tartışması! Yunan halkı İsrail’in eline rehin bırakıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23