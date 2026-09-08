Siyah-beyazlılar olağanüstü genel kurula gidiyor! Beşiktaş’ta seçim kararı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu toplantısında seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı.
Beşiktaş Kulübü, yapılan yönetim kurulu toplantısında seçimli olağanüstü genel kurula gitme kararı alındığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, genel kurul toplantısının 27 Eylül Pazar günü yapılacağı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 4 Ekim Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği aktarıldı.
Toplantıda ayrıca 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan olağan idari ve mali genel kurul toplantısının 26 Eylül Cumartesi günü yapılmasının, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise çoğunluğa bakılmaksızın 3 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.