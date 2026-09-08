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Spor Siyah-beyazlılar olağanüstü genel kurula gidiyor! Beşiktaş’ta seçim kararı
Spor

Siyah-beyazlılar olağanüstü genel kurula gidiyor! Beşiktaş’ta seçim kararı

Yeniakit Publisher
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Siyah-beyazlılar olağanüstü genel kurula gidiyor! Beşiktaş’ta seçim kararı

Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu toplantısında seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Beşiktaş Kulübü, yapılan yönetim kurulu toplantısında seçimli olağanüstü genel kurula gitme kararı alındığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, genel kurul toplantısının 27 Eylül Pazar günü yapılacağı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 4 Ekim Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği aktarıldı.

 

Toplantıda ayrıca 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan olağan idari ve mali genel kurul toplantısının 26 Eylül Cumartesi günü yapılmasının, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise çoğunluğa bakılmaksızın 3 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

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