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Aktüel Ulaşıma olumsuz hava engeli! BUDO’da sefer iptalleri
Aktüel

Ulaşıma olumsuz hava engeli! BUDO’da sefer iptalleri

Yeniakit Publisher
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) Mudanya-Kabataş hattındaki bazı akşam seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz ulaşımında hava şartları nedeniyle aksamalar yaşandı.

 

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 20.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve 20.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

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