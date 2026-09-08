  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Polisi korumalarla karşılayıp caka satmış! İşte Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntüler İngiltere’den İsrail’e yeni yaptırım! Ne şiş yansın ne kebap! Mansur Yavaş 'yokum' diyor 3 bin 600 sayfalık belge sunuldu! Hocamızın cinayeti meçhul kalmasın İmamoğlu ve şürekası külliyen zarar PISA 2025 sonuçları açıklandı! Türkiye üç alanda büyük yükseliş yaptı 'Kızılay çadır satıyor' yalanıyla devlet kurumlarını itibarsızlaştıranlar, tonlarca yardım malzemesini depolarında farelere yem etmiş! ahmakların ‘Ahbap’ı çadırları çürütmüş 60 bin liralık oltayı ararken karşılarına çıktı! 76 metrede 3 köpek balığı böyle görüntülendi Üsküdar Belediye Başkanvekili sonunda belli oldu! İşte kazanan isim Bir ödeme kuruluşuna daha yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Gündem Başkan Erdoğan'dan OECD mesajı! ‘Eğitim camiamızı tebrik ediyorum’
Gündem

Başkan Erdoğan'dan OECD mesajı! ‘Eğitim camiamızı tebrik ediyorum’

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Başkan Erdoğan'dan OECD mesajı! ‘Eğitim camiamızı tebrik ediyorum’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, OECD ülkeleri arasında Türkiye'nin PISA 2025’te gösterdiği başarıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Türkiye'nin puanını en fazla artıran ülke olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha nitelikli, daha öz güvenli, daha donanımlı yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, PISA 2025'te üç farklı alanda OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu.

Eğitime verdiğimiz önemin bir sonucu olan bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velilerimizi ve eğitim camiamızın tamamını tebrik ediyorum.

Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha nitelikli, daha öz güvenli, daha donanımlı yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz."

66 yıldır bekliyorlardı! Erdoğan imzaladı hayal gerçek oldu
66 yıldır bekliyorlardı! Erdoğan imzaladı hayal gerçek oldu

Yerel

66 yıldır bekliyorlardı! Erdoğan imzaladı hayal gerçek oldu

Erdoğan kabineyi topluyor! İşte masadaki konular!
Erdoğan kabineyi topluyor! İşte masadaki konular!

Gündem

Erdoğan kabineyi topluyor! İşte masadaki konular!

Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Türkiye ile dost olanlar kazanacak
Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Türkiye ile dost olanlar kazanacak

Gündem

Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Türkiye ile dost olanlar kazanacak

Kamuda yeni atama kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Kamuda yeni atama kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

Dünya

Kamuda yeni atama kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23