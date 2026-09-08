Başkan Erdoğan'dan OECD mesajı! ‘Eğitim camiamızı tebrik ediyorum’
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, OECD ülkeleri arasında Türkiye'nin PISA 2025’te gösterdiği başarıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Türkiye'nin puanını en fazla artıran ülke olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha nitelikli, daha öz güvenli, daha donanımlı yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye, PISA 2025'te üç farklı alanda OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu.
Eğitime verdiğimiz önemin bir sonucu olan bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velilerimizi ve eğitim camiamızın tamamını tebrik ediyorum.
Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha nitelikli, daha öz güvenli, daha donanımlı yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz."
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