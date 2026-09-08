Sultangazi'de inşaat kazısı faciaya davetiye çıkardı! 5 katlı bina temel kayması nedeniyle boşaltılıp mühürlendi!
İstanbul Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde kontrolsüz yapılan inşaat temeli kazısı, bitişikteki vatandaşların canını tehlikeye attı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde kontrolsüz yapılan inşaat temeli kazısı, bitişikteki vatandaşların canını tehlikeye attı.
Kepçeyle yürütülen çalışmalar sırasında 2863. Sokak’taki 5 katlı binanın temelinde kayma meydana geldi. Bina içerisinde gürültülü seslerin duyulması üzerine sakinler büyük panik yaşayarak kendilerini dışarı attı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve belediye ekiplerinin yaptığı incelemelerde, binanın temelinde ciddi kayma tespit edildi.
Zabıta ekipleri 5 katlı binayı tedbir amacıyla mühürleyerek kullanıma kapatırken, evlerinden olan vatandaşlar otel ve misafirhanelere yerleştirildi. Dikkatsiz kazı çalışmasıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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