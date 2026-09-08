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Sultangazi'de inşaat kazısı faciaya davetiye çıkardı! 5 katlı bina temel kayması nedeniyle boşaltılıp mühürlendi!

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Sultangazi'de inşaat kazısı faciaya davetiye çıkardı! 5 katlı bina temel kayması nedeniyle boşaltılıp mühürlendi!

İstanbul Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde kontrolsüz yapılan inşaat temeli kazısı, bitişikteki vatandaşların canını tehlikeye attı.

#1
Foto - Sultangazi'de inşaat kazısı faciaya davetiye çıkardı! 5 katlı bina temel kayması nedeniyle boşaltılıp mühürlendi!

Kepçeyle yürütülen çalışmalar sırasında 2863. Sokak’taki 5 katlı binanın temelinde kayma meydana geldi. Bina içerisinde gürültülü seslerin duyulması üzerine sakinler büyük panik yaşayarak kendilerini dışarı attı.

#2
Foto - Sultangazi'de inşaat kazısı faciaya davetiye çıkardı! 5 katlı bina temel kayması nedeniyle boşaltılıp mühürlendi!

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve belediye ekiplerinin yaptığı incelemelerde, binanın temelinde ciddi kayma tespit edildi.

#3
Foto - Sultangazi'de inşaat kazısı faciaya davetiye çıkardı! 5 katlı bina temel kayması nedeniyle boşaltılıp mühürlendi!

Zabıta ekipleri 5 katlı binayı tedbir amacıyla mühürleyerek kullanıma kapatırken, evlerinden olan vatandaşlar otel ve misafirhanelere yerleştirildi. Dikkatsiz kazı çalışmasıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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