Türk asıllı gazeteci Cenk Uygur’dan ABD’li generale tokat gibi cevap! Siyonist İsrail'i koruyup Türkiye'yi hedef alan çifte standardı yüzlerine vurdu!

ABD’li küstah bir generalin Türkiye’nin bölgesel güçlenmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirip "Ya Türkiye nükleer silah edinirse?" sözleriyle ülkemizi hedef alması üzerine, Türk-Amerikalı gazeteci Cenk Uygur adeta kapak gibi bir cevap verdi. Türkiye’nin bağımsız ve güçlü adımlarından rahatsız olan Washington zihniyetinin maskesini düşüren Uygur, ABD'nin Orta Doğu'daki ikiyüzlü siyasetini sert sözlerle deşifre etti.

"7 komşusuna saldıran katil İsrail'in kitle imha silahları sizi hiç rahatsız etmiyor!"

Türkiye'nin güçlenmesini tehdit gibi göstermeye çalışan ABD'li generale canlı yayında ayar veren Cenk Uygur, "Güçlenmesi sizi rahatsız ediyor. Ama İsrail gibi 7 komşusuna birden saldırıp topraklarını işgal eden haydut bir ülkenin kitle imha silahlarına sahip olması sizi hiç rahatsız etmiyor!" ifadelerini kullandı. Uygur’un siyonist İsrail ve ABD ittifakının kirli çifte standardını yüzlerine çarptığı o açıklamalar sosyal medyada rekor kırdı.