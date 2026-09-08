  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
PISA’ya Türkiye damgası! Bakan Tekin’den tarihi başarıya yorum 17 yaşında öldürülmüştü! Atlas Çağlayan cinayetinde karar çıktı THY’den Premier Lig’de tarihi anlaşma! Liverpool'un göğsünde artık THY yazacak BM Kadın Birimi’den çarpıcı Gazze raporu! Siyonist iblis haftada 6 kadın katlediyor Seküler dolandırıcıdan pişkin açıklama! 5 milyon metrese 60 milyon kumara Bölgesel hesaptan cılız özür: Boykot çağrısı Adidas’ı ürküttü Panzerler PISA’da son 25 yılın en kötüsü! Türkiye zirveye Almanya diplere Polisi korumalarla karşılayıp caka satmış! İşte Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntüler İngiltere’den İsrail’e yeni yaptırım! Ne şiş yansın ne kebap! Mansur Yavaş 'yokum' diyor
Gündem Türk asıllı gazeteci Cenk Uygur’dan ABD’li generale tokat gibi cevap! Siyonist İsrail'i koruyup Türkiye'yi hedef alan çifte standardı yüzlerine vurdu!
Gündem

Türk asıllı gazeteci Cenk Uygur’dan ABD’li generale tokat gibi cevap! Siyonist İsrail'i koruyup Türkiye'yi hedef alan çifte standardı yüzlerine vurdu!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

ABD’li küstah bir generalin Türkiye’nin bölgesel güçlenmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirip "Ya Türkiye nükleer silah edinirse?" sözleriyle ülkemizi hedef alması üzerine, Türk-Amerikalı gazeteci Cenk Uygur adeta kapak gibi bir cevap verdi.

ABD’li küstah bir generalin Türkiye’nin bölgesel güçlenmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirip "Ya Türkiye nükleer silah edinirse?" sözleriyle ülkemizi hedef alması üzerine, Türk-Amerikalı gazeteci Cenk Uygur adeta kapak gibi bir cevap verdi. Türkiye’nin bağımsız ve güçlü adımlarından rahatsız olan Washington zihniyetinin maskesini düşüren Uygur, ABD'nin Orta Doğu'daki ikiyüzlü siyasetini sert sözlerle deşifre etti.

"7 komşusuna saldıran katil İsrail'in kitle imha silahları sizi hiç rahatsız etmiyor!"

Türkiye'nin güçlenmesini tehdit gibi göstermeye çalışan ABD'li generale canlı yayında ayar veren Cenk Uygur, "Güçlenmesi sizi rahatsız ediyor. Ama İsrail gibi 7 komşusuna birden saldırıp topraklarını işgal eden haydut bir ülkenin kitle imha silahlarına sahip olması sizi hiç rahatsız etmiyor!" ifadelerini kullandı. Uygur’un siyonist İsrail ve ABD ittifakının kirli çifte standardını yüzlerine çarptığı o açıklamalar sosyal medyada rekor kırdı.

 

ABD'nin barış masallarına Pyongyang'dan tokat gibi cevap! Kuzey Kore nükleer kalkanından taviz vermiyor!
ABD'nin barış masallarına Pyongyang'dan tokat gibi cevap! Kuzey Kore nükleer kalkanından taviz vermiyor!

Gündem

ABD'nin barış masallarına Pyongyang'dan tokat gibi cevap! Kuzey Kore nükleer kalkanından taviz vermiyor!

Trump'tan İran’a karşı nükleer silah açıklaması
Trump'tan İran’a karşı nükleer silah açıklaması

Dünya

Trump'tan İran’a karşı nükleer silah açıklaması

Esad rejiminin yıllarca sakladığı nükleer sır ortaya çıktı! 73 ton uranyum bulundu
Esad rejiminin yıllarca sakladığı nükleer sır ortaya çıktı! 73 ton uranyum bulundu

Gündem

Esad rejiminin yıllarca sakladığı nükleer sır ortaya çıktı! 73 ton uranyum bulundu

Nükleer teknolojide yeni dönem başlıyor! Toryum rezervleri için dev işbirliği
Nükleer teknolojide yeni dönem başlıyor! Toryum rezervleri için dev işbirliği

Gündem

Nükleer teknolojide yeni dönem başlıyor! Toryum rezervleri için dev işbirliği

Europost, manşete taşıdı: Türkiye, nükleer savaşa giriyor
Europost, manşete taşıdı: Türkiye, nükleer savaşa giriyor

Gündem

Europost, manşete taşıdı: Türkiye, nükleer savaşa giriyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ALi

Helal olsun sana Turkiye sevdasi böyle olur Kapak tam vahsi SEYTANIN COCUKLARI icin mükemmel ve Akit sizler ile gurur duyuyorum her zamanki gibi MUKEMMEL HABERLER VERIYORSUNUZ
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23