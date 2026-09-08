Ankara’da sosyete ve iş dünyasını sarsan bataklığa yargıdan ağır darbe! 3. Dalga operasyonunda 17 tutuklama!
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İş insanları, holding yöneticileri ve cemiyet hayatının tanınan isimlerinin adının karıştığı operasyonda, adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden aralarında BOM Dergisi sahibi Baran Yazıcı, Kutup Şirketler Grubu temsilcisi Serhan Kızılmeşe ve Köroğlu İşkembecisi sahibi Orbay Gökhan Demir'in de bulunduğu 17 kişi tutuklanarak demir parmaklıklar arkasına gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gençleri uyuşturucu ve fuhuş batağına sürükleyen şebekelere yönelik yürütülen dev soruşturmada 3. dalga operasyonun bilançosu netleşti. İş insanları, holding yöneticileri ve cemiyet hayatının tanınan isimlerinin adının karıştığı operasyonda, adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden aralarında BOM Dergisi sahibi Baran Yazıcı, Kutup Şirketler Grubu temsilcisi Serhan Kızılmeşe ve Köroğlu İşkembecisi sahibi Orbay Gökhan Demir'in de bulunduğu 17 kişi tutuklanarak demir parmaklıklar arkasına gönderildi.
3. Dalga Uyuşturucu-Fuhuş Operasyonu kapsamında haklarında adli işlem başlatılan toplam 21 şüpheliden 19’u yakalanarak adli makamlara mevcutlu olarak sevk edilmiş, 2 şüphelinin ise firari durumda olduğu belirlenmiştir.
Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen 19 şüpheliden 17’sinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Şüphelilere ilişkin adli durum şöyledir:
1- Baran YAZICI – Tutuklandı
2- Barış GÖKMEN – Tutuklandı
3- Berk DELİBAŞ – Tutuklandı
4- Cansu SARİ – Firari
5- Elif BEYHAN – Tutuklandı
6- Elif Nur AKGÜL – Tutuklandı
7- Elif YILDIRIM – Tutuklandı
8- Emre Anıl YILDIRIM – Tutuklandı
9- Emre EVREN – Tutuklandı
10- Enes GÜLGÜL – Tutuklandı
11- Kahraman ÇELİK – Tutuklandı
12- Mahir SATIŞ – Tutuklandı
13- Mehmet Ali KARDAM – Tutuklandı
14- Mine ALP – Adli kontrol
15- Muharrem DİVLEK – Firari
16- Murat ÇINAR – Tutuklandı
17- Orbay Gökhan DEMİR – Tutuklandı
18- Reyhan Çağla BAYKAM – Tutuklandı
19- Sabri Berkan BAYKAM – Tutuklandı
20- Serhan KIZILMEŞE – Tutuklandı
21- Uğur Hakan ALP – Adli kontrol
Firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.