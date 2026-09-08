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Gündem Ankara’da sosyete ve iş dünyasını sarsan bataklığa yargıdan ağır darbe! 3. Dalga operasyonunda 17 tutuklama!
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Ankara’da sosyete ve iş dünyasını sarsan bataklığa yargıdan ağır darbe! 3. Dalga operasyonunda 17 tutuklama!

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Ankara’da sosyete ve iş dünyasını sarsan bataklığa yargıdan ağır darbe! 3. Dalga operasyonunda 17 tutuklama!

İş insanları, holding yöneticileri ve cemiyet hayatının tanınan isimlerinin adının karıştığı operasyonda, adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden aralarında BOM Dergisi sahibi Baran Yazıcı, Kutup Şirketler Grubu temsilcisi Serhan Kızılmeşe ve Köroğlu İşkembecisi sahibi Orbay Gökhan Demir'in de bulunduğu 17 kişi tutuklanarak demir parmaklıklar arkasına gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gençleri uyuşturucu ve fuhuş batağına sürükleyen şebekelere yönelik yürütülen dev soruşturmada 3. dalga operasyonun bilançosu netleşti. İş insanları, holding yöneticileri ve cemiyet hayatının tanınan isimlerinin adının karıştığı operasyonda, adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden aralarında BOM Dergisi sahibi Baran Yazıcı, Kutup Şirketler Grubu temsilcisi Serhan Kızılmeşe ve Köroğlu İşkembecisi sahibi Orbay Gökhan Demir'in de bulunduğu 17 kişi tutuklanarak demir parmaklıklar arkasına gönderildi.

3. Dalga Uyuşturucu-Fuhuş Operasyonu kapsamında haklarında adli işlem başlatılan toplam 21 şüpheliden 19’u yakalanarak adli makamlara mevcutlu olarak sevk edilmiş, 2 şüphelinin ise firari durumda olduğu belirlenmiştir.

Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen 19 şüpheliden 17’sinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Şüphelilere ilişkin adli durum şöyledir:

1- Baran YAZICI – Tutuklandı

2- Barış GÖKMEN – Tutuklandı

3- Berk DELİBAŞ – Tutuklandı

4- Cansu SARİ – Firari

5- Elif BEYHAN – Tutuklandı

6- Elif Nur AKGÜL – Tutuklandı

7- Elif YILDIRIM – Tutuklandı

8- Emre Anıl YILDIRIM – Tutuklandı

9- Emre EVREN – Tutuklandı

10- Enes GÜLGÜL – Tutuklandı

11- Kahraman ÇELİK – Tutuklandı

12- Mahir SATIŞ – Tutuklandı

13- Mehmet Ali KARDAM – Tutuklandı

14- Mine ALP – Adli kontrol

15- Muharrem DİVLEK – Firari

16- Murat ÇINAR – Tutuklandı

17- Orbay Gökhan DEMİR – Tutuklandı

18- Reyhan Çağla BAYKAM – Tutuklandı

19- Sabri Berkan BAYKAM – Tutuklandı

20- Serhan KIZILMEŞE – Tutuklandı

21- Uğur Hakan ALP – Adli kontrol

Firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

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