  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Para ne zaman hesaplarda olacak? Emeklilerin merakla beklediği haber geldi
Ekonomi

Para ne zaman hesaplarda olacak? Emeklilerin merakla beklediği haber geldi

Yeniakit Publisher
2024-02-03 10:34:00 -
Para ne zaman hesaplarda olacak? Emeklilerin merakla beklediği haber geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, emekli aylıklarındaki fark ödemelerinin ne zaman yatırılacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, SGK ve İŞKUR İl Müdürleri İstişare Toplantısı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Işıkhan, şunları söyledi:

Son bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. 2024 yılının ilk yarısı için; emekli aylıklarındaki zam oranını tüm emeklilerimiz için yüzde 49,25'te eşitledik. Bu gece itibariyle söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. SSK emeklilerimiz için 6 Şubat’ta Bağ-Kur emeklilerimiz için 7 Şubat'ta fark ödemelerini gerçekleştireceğiz. Kıymetli emeklilerimiz için tekrar hayırlı olmasını diliyorum.

Bakan bombayı patlattı! Ev hanımları da emekli olacak İşte şartlar…
Bakan bombayı patlattı! Ev hanımları da emekli olacak İşte şartlar…

Ekonomi

Bakan bombayı patlattı! Ev hanımları da emekli olacak İşte şartlar…


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Emeklilere zam geliyor! Yeni en düşük emekli maaşını tüm Türkiye'ye az önce canlı yayında ilan etti
Emeklilere zam geliyor! Yeni en düşük emekli maaşını tüm Türkiye'ye az önce canlı yayında ilan etti

Ekonomi

Emeklilere zam geliyor! Yeni en düşük emekli maaşını tüm Türkiye'ye az önce canlı yayında ilan etti

Bütün emekli maaşlarına 7 bin lira eklenecek! Canlı yayında müjdeyi verdi
Bütün emekli maaşlarına 7 bin lira eklenecek! Canlı yayında müjdeyi verdi

Ekonomi

Bütün emekli maaşlarına 7 bin lira eklenecek! Canlı yayında müjdeyi verdi

Ankara'da yaşayan emeklilere çok büyük müjde! Her ay 5 bin lira hesaplarına yatacak
Ankara'da yaşayan emeklilere çok büyük müjde! Her ay 5 bin lira hesaplarına yatacak

Ekonomi

Ankara'da yaşayan emeklilere çok büyük müjde! Her ay 5 bin lira hesaplarına yatacak

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Ekonomi

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23