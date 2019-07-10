Para Halter Dünya Şampiyonası - Kazakistan'da düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek



ANKARA (AA) - Para Halter Dünya Şampiyonası, Kazakistan'da düzenlenecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 12-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonaya 79 ülkeden 450'den fazla sporcu katılacak. Organizasyonda Türkiye, 5'i kadın 6 sporcuyla mücadele edecek.

Türkiye'yi kadınlarda Nazmiye Muratlı (45 kilo), Sibel Çam (73 kilo), Besra Duman (55 kilo), Yasemin Ceylan Baydar (61 kilo) ve Gamze Sayar (67 kilo), erkeklerde ise Abdullah Kayapınar (49 kilo) temsil edecek.



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