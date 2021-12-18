Para babası çıktı! 'Sosyalist' Enver Aysever parası ile meydan okudu!

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HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a küfreden kişiyi Hürriyet'teki köşesine taşıyan Ahmet Hakan, "Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a şerefsizce küfür eden şahsın hangi partiye mensup olduğunu zerre kadar merak etmiyorum." demişti. "Sosyalist" Enver Aysever de sosyal medya hesabından Hakan'ın sözlerini alıntılayarak, "Yavşak, sonucu biliyor çünkü." ifadesini kullanmıştı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Enver Aysever'e "yavşak" ifadesi sebebi ile "hakaret" davası açtı.

'Sosyalist' Aysever, parası ile meydan okudu!

Kendisini bir "sosyalist" olarak pazarlayan Enver Aysever, "sosyalist" olduğu gibi para babası da çıktı. Söze gelince emekten, gelir adaletinden dem vuran "sosyalist"lerden Aysever, parası ile Ahmet Hakan'a meydan okudu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Aysever, "Ahmet Hakan adlı bey bana hakaret gerekçesiyle dava açtı. Devletin kurumlarını boşuna meşgul etmesin, söyleyin ona İBAN göndersin, ne kadar gerekliyse vereyim." dedi.

CHP'li belediyelerde para karşılığı programlar yaptığı ortaya çıkmıştı!

Enver Aysever, Haziran ayında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 238 bin liralık "okuryazarlık" ihalesi aldığı iddiası ile gündeme gelmişti. Aysever'in, Edirne'den Muğla'ya birçok CHP'li belediyede para ile program yaptığı ortaya çıkmıştı.