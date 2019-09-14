0553 313 94 23

Papaz Koyu’nda UMKE tatbikatı

UMKE ekipleri 16.

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:11
Papaz Koyu’nda UMKE tatbikatı

UMKE ekipleri 16. Bölge Eğitim Tatbikatını Kumluca Mavikent Papaz Koyu mevkinde gerçekleştirdi. Tatbikatta dağda, suda, enkazda ve diğer kazalarda kurtarma senaryoları canlandırıldı.


Antalya, Burdur ve Isparta illerinden oluşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) 16. Bölge Eğitim Tatbikatı Kumluca Mavikent Papaz Koyu mevkinde gerçekleştirildi. Tatbikata, 34 eğitmen ve 80 katılımcı ile beraber toplam 114 UMKE gönüllüsü katıldı.


Ayrıca 1 Antalya AFAD Timi, Antalya Sahil Güvelik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK-8) ve TCSG-70 Gemisinin de destek verdiği tatbikat 3 gün sürdü.


İçerisinde dağda, suda, enkazda ve diğer kazalarda kurtarma senaryolarından oluşmuş etaplarda profesyonel makyaj, gerçek kazalı araçlar ve diğer yapı malzemeleri kullanılarak katılımcılara gerçekçiliği arttırılmış simülasyonlar uygulatıldı. Tatbikatta UMKE personelinin bilgi beceri ve tecrübelerinin arttırılmasının yanında diğer kurtarma ekipleri ile de koordineli çalışma yeteneğinin geliştirilmesi hedeflendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 10:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOKİ’den müjdeli haber! İkinci indirim kampanyası başlıyor
    1. TOKİ’den müjdeli haber! İkinci indirim..
    2. İzmir’in 5 yıllık yeni yol haritası oy..
    3. Trabzonspor’da sakatlık kabusu
    4. Aşağıpınar ÖrenYeri “Ziyaretçi..
    5. Yol kenarında satılan organik ürünler..
    6. Milli Eğitim ve Diyanet çalışanlarına..
    7. İzmit’in merkezinde karate şov
    8. SİHA'lar Saudi Aramco'yu vurdu
    9. Tedavi gören kanser hastalarını..
    10. Hakkari’de gıda denetimi
    11. Cübbeli Ahmet Hoca'dan Temel..
    12. AB Antik Tarihe Genç Bakış Ekibi,..
    13. Milli güreşçilere Büyükelçi Uyanık'tan..
    14. Sivas Belediyespor, Kahramanmaraş’ı..
    15. ’Evimin Ustasıyım’ projesine..
    16. Kaleci Muammer Yıldırım’a sürpriz..
    17. Sivas Gençlikspor’dan yeni sezon..
    18. Bakan Kasapoğlu, Abdülkadir Ömür’ü..
    19. Muratpaşa’da ders zili çalıyor
    20. Deprem anı güvenlik kameralarında
    21. Teslimat bekleyen kargoları başkaları..
    22. Drone tehdidini ASELSAN tarafından..
    23. Kılıçdaroğlu koltuğunu garanti görüyor
    24. Bal hasadından hemen sonra arılara kış..
    25. Bayburt’ta kızıl şahin doğaya salındı
    26. Ömür boyu hapis cezası alan firari..
    27. ’USNS Yuma’ adlı Abd savaş gemisi,..
    28. FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon:..
    29. Obezite tedavisinde, ‘mide botoksu’
    30. Kop Tünelinin bir kısmı 2020’nin..
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”