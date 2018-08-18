Papaz Brunson hırsız çıktı!

yeniakit.com.tr: FETÖ ve PKK terör örgütleriyle işbirliği içinde olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve ardından ev hapsine alınan Papaz Andrew Brunson nedeniyle Türkiye ve ABD arasından büyük bir kriz patlak vermişti. Brunson'ın serbest bırakılmasını talep eden ABD yönetimi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulamıştı. Bununla da yetinmeyen ABD, dolar üzerinden Türkiye ekonomisine saldırmıştı. Tüm dünyanın tepkisini çeken bu karar, Türkiye'nin akıllı hamleleri sonucu bertaraf edilmişti.

PAPAZ HIRSIZ ÇIKTI

Öte yandan Papaz Andrew Brunson ile ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. ABD'nin Irak İşgali sırasında özel kuvvetlerde görev yapan Papaz Brunson'ın Irak hazinesinden altın çaldığı öğrenildi.

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