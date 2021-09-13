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Papaz bakın kimleri dolandırdı? Rusya’da bir papaz 6,7 milyon TL dolandırdı
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Dünya Papaz bakın kimleri dolandırdı? Rusya’da bir papaz 6,7 milyon TL dolandırdı
Dünya

Papaz bakın kimleri dolandırdı? Rusya’da bir papaz 6,7 milyon TL dolandırdı

​Rusya'nın Stavropol şehrindeki bir kilisenin papazı, ayine katılanlardan 6,7 milyon TL çalarak kaçtı.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 19:48:00 - 2021-09-13 19:49:32
Papaz bakın kimleri dolandırdı? Rusya’da bir papaz 6,7 milyon TL dolandırdı

Stavropol Evanjelik Kilisesinde dört yıl boyunca papaz yardımcılığı görevini yürüten Yevgeny Shin, başta kilise müdavimleri olmak üzere, bölge sakinleri ve diğer bölgelerde ikamet eden şahıslardan çeşitli bahanelerle borç alarak kayıplara karıştı.

Shin'den haber alamayan bölge sakinleri, suç duyurusunda bulundu. Çaldığı paralarla saklanmaya çalışan Shin'in, Moskova'daki akrabalarının yanına kaçtığı tespit edildi.

Kaldığı adrese baskın yapan polis, Shin'i yakalayarak gözaltına aldı.

Shin'in insanları 58 milyon ruble (6,7 milyon TL) dolandırdığı belirtildi. 



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