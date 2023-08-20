Papatya yağının faydaları nelerdir? Bu bitki: daha fazla uyku yaptı, kırışıklıkları çürüttü! İlk kez duyacaksınız

Her derde deva olan bitkilerden papatya çayı uyku düzeni ve dinlenme üzerindeki etkisi çok büyük. Hafif yatıştırıcı ve kas gevşetici etkisi nedeniyle rahat uyumayı sağlar. Araştırmacılar papatya çayının sakinleştirici ilaçlara benzer bir etki göstererek kişinin endişelerini gidermeye katkıda bulunduğunu ve uykuya dalmayı kolaylaştırarak uyku kalitesini artırdığını öne sürmektedir.

Papatya Yağının Faydaları Nelerdir?

– Papatya yağı cilde parlaklık ve yumuşaklık verir. Cilde friksiyon halinde masaj yapılarak yedirilir.

– Papatya yağının rahatlatıcı ve gevşetici etkisi olduğundan yatmadan önce cilde masaj yapılarak sürüldüğünde deliksiz ve rahat bir uyku sağlar.

– Papatya yağını vücudunuzda ağrıyan bölgeye uyguladığınızda ağrıyı azaltır.– Özellikle küçük bebeklerin karın ağrısı yaşadıklarında karınlarına 1 – 2 damla papatya yağı ile yapılan masaj ağrıyı dindirir.

– Saç sorunlarında papatya yağından da faydalanılır. Saç köklerine masaj yapılarak uygulandığında saç kökünü kuvvetlendirir.

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– Kepekli saçların uygulaması tavsiye edilir. Saçı arındırır ve stabilize olmasını sağlar.

– Bayanlar saçlarını açmak için papatyanın çiçeğinden faydalandıkları gibi papatya yağından da kullanırlar.

– Papatya yağı cilde kadifemsi bir his bırakır ve cildinizi pürüzsüz hale getirir.

Papatya Yağı Nasıl Kullanılır?

Hafif nemlendirilmiş bir pamuğa çok az damlatarak yüzünüzü papatya yağı ile silin. Daha sonra parmak uçlarınızla cildinize dairesel hareketlerle masaj yaparak papatya yağını iyice yedirin. 1saat cildinizde bekleyen papatya yağını ılık su ile yıkayın ve havlu kâğıtla kurulayın.

Haftada 1 kez papatya yağı ile cildinize masaj yapabilirsiniz. Cildiniz günden güne pürüzsüz ve sıkı olacaktır.

Papatya Yağı Nasıl Yapılır?

Öncelikle bahar mevsimi geldiğinde açan papatyalardan epeyce bir toplayın. Topladığınız papatyaların çiçek olan kısımlarını ayırıp 2,5 litrelik bir şişeye doldurun. Doldurduğunuz şişenin içerisine saf zeytinyağını ilave edin ve ağzını kapatın. Balkonda güneş alan bir yere şişeyi koyun ve 21 gün boyunca bekletin. Haftada 1 kez şişeyi çalkalayın. 3 haftanın sonunda karışımı açın ve tülbent yardımı ile süzdürerek papatya yağınızı elde etmiş olacaksınız.

Papatya Çayı Nasıl Yapılır? Çay olarak kullanımında 1 bardak taze kaynatılmış içme suyu içine 1 tatlı kaşığı papatya çiçeği koyun. Bardağın ağzını kapatarak 5-10 dakika demlenmeye bırakın. Günde 3-4 defa yemeklerden sonra içebilirsiniz.

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