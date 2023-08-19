Sağlıklı, zengin vitaminli diye herkes almaya gidiyor, hep yiyoruz! Yemeden önce iki kere düşünün: vücudu zarar veriyor!

Çeşitli sağlık sorunlarının tedavi sürecine olumlu katkı sağlar. cnnturk'e göre: Aynı zamanda hamile ya da emziren anneler tarafından da sıklıkla tüketilir. Hamilelikte salatalığın bebeğe faydaları sayesinde sürecin rahat atlatılmasına yardımcı olur. Anne ve bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Salatalık ödem atmak amacıyla da sıklıkla tüketilir. Limon, maydanoz gibi çeşitli yiyecekler ile karıştırılıp ezilerek lezzetli ve sağlıklı içecekler oluşturulabilir. Düzenli tüketim ile beraber vücutta oluşan ödem ve şişliklerin azaltılması salatalığın faydalarındandır. Salatalığın cilt lekelerine faydaları, evde maske yapma olanağı sağlar. Göz altında oluşan şişkinlik ve koyuluklar için kullanılabilir. Bu işlem için bir miktar salatalığın suyu çıkarılır. Buzlukta dondurulduktan sonra göz altı ya da cilde uygulanır. Düzenli uygulama ile salatalığın cilde faydaları gözle görülür bir hal kazanır. Aynı zamanda ince çizgi problemlerine de çözüm getirebilir. Salatalık, C ve K vitamini bakımından oldukça zengindir. Zengin vitaminleri ile beraber magnezyum ve potasyum gibi minerallerde bulundurur. Salatalığın besin değeri, ürün miktarına bağlı olarak değişebilir. Ürün miktarı arttığında besin değerinde de bir artış görülür. 1 adet büyük boy salatalığı 120 gram olarak ele aldığımızda kalori oranı 20 kcal şeklindedir. Düşük besin değeri sayesinde diyet listelerinin başını çekerken aç kalmadan kilo verme imkanı tanır.