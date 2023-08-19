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Sağlıklı, zengin vitaminli diye herkes almaya gidiyor, hep yiyoruz! Yemeden önce iki kere düşünün: vücudu zarar veriyor!

2023-08-19 20:32:59
Sağlıklı, zengin vitaminli diye herkes almaya gidiyor, hep yiyoruz! Yemeden önce iki kere düşünün: vücudu zarar veriyor!

Hem sofralarda lezzet veren hem de doğal cilt bakım ürünleri arasında ünlü bir seçenek olan salatalık, Herkes tarafından sağlıklı, zengin vitaminli diye yiyor ama vücudu resmen zehirliyor! Yemeden önce iki kere düşünün. Bilinçsizce tüketilen salatalık, kalp hastalıklarından toksin birikimine kadar pek çok ciddi sağlık sorununa zemin hazırlıyor. Öte yandan Salatalıklar sert ve sağlam olsalar da aslında saklanması en dayanıklı ürünler değildirler. Oldukça dayanıksız ve narindirler... Bu bilgilere çok şaşıracaksınız...

#1
Foto - Sağlıklı, zengin vitaminli diye herkes almaya gidiyor, hep yiyoruz! Yemeden önce iki kere düşünün: vücudu zarar veriyor!

Kabuk kısmında yüksek toksinler barındıran salatalık fazla tüketildiğinde zehirlenmelere yol açabilir. Aşırı miktarda tüketilen salatalık, bedenden gereğinden fazla su atılmasına neden olur. Bu durum kalp rahatsızlıklarını tetikleyebilir. Tadı acı olan salatalıklar, bazı kişilerde cilt alerjilerine neden olabilir. Amerikan Alerji Akademisi Astım ve İmmünoloji tarafından yapılan bir araştırmaya göre kanarya otu poleni, kavun, papatya çayı, muz ve ayçekirdeği alerjisi olan kişiler salatalık yedikten sonra cilt alerjisi yaşayabilir.

#2
Foto - Sağlıklı, zengin vitaminli diye herkes almaya gidiyor, hep yiyoruz! Yemeden önce iki kere düşünün: vücudu zarar veriyor!

Normalde antioksidan olarak bilinen salatalık, aralıksız bir hafta boyunca aşırı miktarda tüketildiğinde oksidan haline gelerek vücutta bakterilerin artmasına yol açabilir. İçeriğinde potasyum bulunan salatalık, böbreklerin hızlı çalışmasını sağladığı için karın ağrısı ve ishal gibi sorunlara sebep olabilir. Salatalığın fazla tüketimi, göz kızarması ve ağız yarası gibi reaksiyonlara da yol açabilir.

#3
Foto - Sağlıklı, zengin vitaminli diye herkes almaya gidiyor, hep yiyoruz! Yemeden önce iki kere düşünün: vücudu zarar veriyor!

David Zinczenko, Eat This Not That kitabında, salatalığın bireylerde gaz sorununa yol açabileceğine dair uyarılarda bulundu. Salatalık, kabak, kabak ve karpuz gibi diğer meyve ve sebzelerde bulunan cucurbitacin, hazımsızlığa da neden olur. Sağlık bilgileri sağlayıcısı India, gece salatalık yemenin doğru bir davranış olmadığını açıkladı. Nedeni ise gece yatmadan hemen önce salatalık yemenin uyku döngüsünü bozduğuna dair araştırmalar...

#4
Foto - Sağlıklı, zengin vitaminli diye herkes almaya gidiyor, hep yiyoruz! Yemeden önce iki kere düşünün: vücudu zarar veriyor!

SALATALIĞIN FAYDALARI! Salatalık tüketiminde aşırıya kaçılmadığında ise zarardan çok faydası vardır. Antioksidan bakımından zengin olan salatalık, stres kaynaklı rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olur.

#5
Foto - Sağlıklı, zengin vitaminli diye herkes almaya gidiyor, hep yiyoruz! Yemeden önce iki kere düşünün: vücudu zarar veriyor!

Çeşitli sağlık sorunlarının tedavi sürecine olumlu katkı sağlar. cnnturk'e göre: Aynı zamanda hamile ya da emziren anneler tarafından da sıklıkla tüketilir. Hamilelikte salatalığın bebeğe faydaları sayesinde sürecin rahat atlatılmasına yardımcı olur. Anne ve bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Salatalık ödem atmak amacıyla da sıklıkla tüketilir. Limon, maydanoz gibi çeşitli yiyecekler ile karıştırılıp ezilerek lezzetli ve sağlıklı içecekler oluşturulabilir. Düzenli tüketim ile beraber vücutta oluşan ödem ve şişliklerin azaltılması salatalığın faydalarındandır. Salatalığın cilt lekelerine faydaları, evde maske yapma olanağı sağlar. Göz altında oluşan şişkinlik ve koyuluklar için kullanılabilir. Bu işlem için bir miktar salatalığın suyu çıkarılır. Buzlukta dondurulduktan sonra göz altı ya da cilde uygulanır. Düzenli uygulama ile salatalığın cilde faydaları gözle görülür bir hal kazanır. Aynı zamanda ince çizgi problemlerine de çözüm getirebilir. Salatalık, C ve K vitamini bakımından oldukça zengindir. Zengin vitaminleri ile beraber magnezyum ve potasyum gibi minerallerde bulundurur. Salatalığın besin değeri, ürün miktarına bağlı olarak değişebilir. Ürün miktarı arttığında besin değerinde de bir artış görülür. 1 adet büyük boy salatalığı 120 gram olarak ele aldığımızda kalori oranı 20 kcal şeklindedir. Düşük besin değeri sayesinde diyet listelerinin başını çekerken aç kalmadan kilo verme imkanı tanır.

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