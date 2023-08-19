2023-08-19 20:32:59 Sağlıklı, zengin vitaminli diye herkes almaya gidiyor, hep yiyoruz! Yemeden önce iki kere düşünün: vücudu zarar veriyor!
Hem sofralarda lezzet veren hem de doğal cilt bakım ürünleri arasında ünlü bir seçenek olan salatalık, Herkes tarafından sağlıklı, zengin vitaminli diye yiyor ama vücudu resmen zehirliyor! Yemeden önce iki kere düşünün. Bilinçsizce tüketilen salatalık, kalp hastalıklarından toksin birikimine kadar pek çok ciddi sağlık sorununa zemin hazırlıyor. Öte yandan Salatalıklar sert ve sağlam olsalar da aslında saklanması en dayanıklı ürünler değildirler. Oldukça dayanıksız ve narindirler... Bu bilgilere çok şaşıracaksınız...