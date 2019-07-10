Papatya yağı ne için kullanılır?

Kırların güzelliğine güzellik katan papatya, sağlık için de yararlı bir çiçektir. Papatyadan hazırlanan çay sakinleştirici özellik taşır. Bu nedenle sık sık migren atağı geçiren kişiler papatya çayı tüketerek ataklarının arasındaki süreyi açmak ister. Sağlık için faydalı bu çiçekten elde edilen yağada günlük yaşantımızda yer vermeliyiz.

İşte, papatya yağının faydaları:

Depresyona iyi gelir

Papatya yağı koklamak depresyonun üstesinden gelmek için son derece faydalıdır.

Sakinleştirir

Kendinizi çok sinirli hissettiğinizde papatya yağı koklarsanız, öfkenizden kurtulmuş olursunuz.

Gençlik iksiri

Papatya yağı cilde sürüldüğünde yıllara meydan okumanıza yardımcı olur.

Yara tedavisinde kullanılıyor

Ciltteki yara ve kesiklerin tedavisi için papatya yağı kullanabilirsiniz.

Akne sorununa son

Düzenli olarak papatya yağı kullanıldığında akne ile savaşınızdan galip çıkabilirsiniz.

Saç rengini açar

Papatya yağını saçlarınıza uyguladığınız zaman, saçlarınızın renginin açıldığını fark edeceksiniz.

Kepek sorununa son

Banyo suyunuza ekleyeceğiniz papatya yağı, kepek sorunu yaşamamanızı sağlayacak.

Ağrılara son

Kas ve eklem ağrılarınızı hafifletmek için papatya yağı ile masaj uygulayabilirsiniz.

Papatya yağı nasıl kullanılır?

Papatya yağı kesinlikle ağız yoluyla tüketilmemelidir. Bu sağlıklı yağı cildinize sürebilirsiniz. Yağı doğrudan cildinize damlatacağınız gibi bir pamuk yardımıyla cildinize sürebilirsiniz. Papatya yağı son derece sert bir yağdır. Alerjik reaksiyonlara maruz kalmak istemiyorsanız papatya yağını; jojoba ya da hindistan cevizi yağı ile seyreltip kullanabilirsiniz.