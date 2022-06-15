Papatya yağı faydaları nelerdir? Papatya yağı kulağa faydaları

Papatya yağı adından da anlaşılacağı gibi papatya çiçeklerinin sıkımından damıtılarak elde edilen yağdır. Genel olarak cilt ve saç bakımı üzerinde kullanımı tercih edilmektedir. Cilt sağlığı üzerinde olumlu etkisi olan papatya yağının düzenli kullanımı ile cilt pürüzsüz bir görünüme kavuşabilir. Papatya yağı cilt lekeleri için önerilen etkili bir bitkisel yağdır. Sivilce sonrasında oluşan kızarıklık ve lekeleri düzenli kullanımda yok eder. Papatya yağı cilde faydaları sayesinde arınmış ve parlak bir cilt sunar. Papatya yağını cildinize uygulamak için maske deneyebilir, pamuk yardımıyla yüzünüzü silebilirsiniz.

Papatya yağı faydaları nelerdir? Papatya yağı nasıl yapılır?

ilacsizyasiyoruz'un haberine göre; Papatya yağı, oldukça popüler olan papatya bitkisinin çiçeklerinden elde edilir. Bilimsel olarak Anthemis nobilis olarak bilinen Roma papatyası ve bilimsel adı Matricaria chamomilla olan Alman papatyası olmak üzere iki tür papatya vardır. Her iki çeşitten elde edilen uçucu yağlar bazı tıbbi özelliklerde oldukça benzer olsa da bileşimleri farklıdır ve kayda değer belirli niteliklere sahiptirler.

Papatya Yağı Faydaları Nelerdir?

Papatya yağı, son zamanlarda hem cilt ve saç sağlığına hem de genel sağlığa olan faydaları ile oldukça popüler hale gelmiştir. Bu faydalarını içerdiği çeşitli kimyasal bileşikler ile sağlar.

Cilt Sağlığını Korur

Papatya yağı, cilde iyi gelen özelliklerinden dolayı cilt bakımında ve kozmetik ürünlerde sıklıkla kullanılır. Genellikle yüzde oluşan aknelerin azaltılmasında ve leke oluşumunun önlenmesinde etkilidir. İltihaplı aknelerin giderilmesi için çuha çiçeği yağı ile karıştırılarak kullanılması iyileştirici etkilerini daha da artırır. Ayrıca egzama gibi cilt rahatsızlıklarının tedavisi için de kullanılabilecek ilaç niteliğinde bir yağdır.

Papatya yağı yüze nasıl uygulanır?

Papatya yağı, cilt üzerinde etkili bir nemlendirici görevi görür ve cilt parlaklığını artırır. 3-4 damla roma papatyası yağı ile Hindistan cevizi yağı karıştırılıp kullanıldığında cilt tahrişini ve cilt kuruluğunu önler. Papatya yağı, güneş lekeleri, göz altı torbaları ya da yaşlanmaya bağlı kırışıklık ve lekelerin önlenmesi için kullanılabilecek doğal yağlardan biridir. Düzenli kullanımında ciltte leke oluşumu önlenir, cilt tonu eşitlenir, cilt onarılır ve daha genç bir görünüme kavuşur.

Saç Sağlığını Korur

Papatya yağı saça nasıl uygulanır?

Sinir yatıştırıcı özellikleriyle bilinen papatya yağı, saçı ve saç derisini beslemek için bakım yağı olarak kullanılır. Kuru ve kırılgan saçların nem dengesini korur, saçı güçlendirir, saç şekillendirmeyi kolaylaştırır ve saçın yumuşak kalmasını sağlar. Saçlara parlaklık kazandırmak için havluyla kurutulan saça birkaç damla papatya yağı uygulanır. Özellikle açık renkli saçların aydınlatılmasında oldukça etkilidir.

Papatya yağı kepek problemlerine de iyi gelir. Papatya yağının saçta kullanılması sonucu var olan bit ve kepek sorunlarının önüne geçilebilir. Ayrıca saç derisindeki kaşıntıyı azaltarak derinin tahriş olmasını da önler. Tüm bu etkileri ile papatya yağı, saç bakım yağı olarak rahatlıkla kullanılabilir.

Antidepresan Görevi Görür

Papatya yağının her iki türünün de depresyonla mücadelede çok etkili olduğu bilinmektedir. Papatya yağı, kullanıldığında mutluluk hissi uyandırırken, üzüntü, depresyon, hayal kırıklığı ve uyuşukluk gibi olumsuz duyguları ortadan kaldırmaya da yardımcı olur. Yağın koklanması, büyüleyici tatlı aroması ile bireyi sakinleştirir ve rahatlamasına yardımcı olur. Özellikle sakinleştirici ve yatıştırıcı özellikleri ile bilinen Roma papatya yağı, anne adaylarının rahatlamasına yardımcı olmak için doğum öncesi yapılan masaj terapilerinde kullanılır. Limon otu yağı ile birlikte kullanıldığında, sinir yatıştırıcı özellikleri ile hiperaktif çocukların sakinleştirilmesinde etkili olduğu da görülmüştür.

Analjezik Etkilere Sahiptir

Papatya yağı migrene iyi gelir mi? Papatya yağı sinüzite iyi gelir mi?

Papatya yağı, dolaşım problemleri ve ürik asit birikiminden kaynaklanan romatizma, artrit gibi rahatsızlıkların tedavisinde etkilidir. Sorunlu bölgeye bir miktar ılık papatya yağı sürülür ve hafifçe masaj yapılarak uygulanır. Hem yağın içerdiği bileşenler sayesinde iltihap ve ağrı azalır hem de masajın etkisiyle dolaşımın hızlanması sağlanır. Ayrıca papatya yağı, soğuk algınlığı, sinüzit ve migren nedeniyle ortaya çıkan baş ağrısını azaltır, ateş düşürücü etkisi ile ateşin etkili bir şekilde düşürülmesini sağlar. Yağ buharının solunması ile de göğüs ve burundaki tıkanıklıklar açılarak rahatlama sağlanır.

Mide Rahatsızlıklarına İyi Gelir

Papatya yağı mideye iyi gelir mi? Papatya yağının ishal, kabızlık ve hatta safra taşı da dahil olmak üzere çeşitli gastrointestinal sorunlar üzerinde olumlu etkiler gösterdiği bilinmektedir. Karında biriken gazın hatta bağırsak ve yemek borusunda oluşan gaz sıkışmalarının giderilmesini sağlar. Mide sıvısının salgılanmasını teşvik ederek sindirimi kolaylaştırır ve bu sayede şişkinliğin azalmasını sağlar. Ayrıca karaciğer sağlığını destekleyip safra akışının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Antimikrobiyal özellikleri ile bağırsaktaki zararlı mikroorganizmaların büyümesini engelleyerek çeşitli gastrointestinal rahatsızlıkların da önüne geçer.

Merkezi Sinir Sistemine İyi Gelir

Merkezi sinir sistemini şartlandırarak, sistemin verimli çalışmasına ve istenmeyen sağlık durumlarının önlemesine yardımcı olur. Genel olarak konvülsiyonlar, spazmlar ve uzuvlar üzerinde kontrol kaybına neden olabilecek neredeyse tüm sinir bozukluklarını veya hiper reaksiyonları sakinleştirir.

Siyatik Ağrılarına İyi Gelir

Siyatik ağrıları yani sırt bölgesindeki sinirlerin sıkışmasından kaynaklanan ağrılar çok can sıkıcı olabilir. Papatya yağının biraz ısıtılıp sırtta etkilenen bölgeye masaj yapılarak uygulanması ile bu ağrılar rahatlatılabilir. Masaj uygulaması siyatik sinir sıkışmasının giderilmesi için idealdir. Masaj yapılırken yağın kalça ve bacaklara da sürülmesi ile daha fazla rahatlama sağlanır.

Bebeklerin Uyumasına Yardımcı Olur

Papatya yağı uyku yapar mı?

Çocukların, özellikle de bebeklerin uyutulması bazen çok zor olabilir. Papatya yağı ile yapılan masajın bebeklerde uykuyu getirdiği bilinmektedir. 3-4 damla papatya yağı bebekler için kullanılan yağ içerisine eklenir ve hazırlanan karışım ile masaj yapılır. Masaj sonrası bebeklere ılık su ile banyo yaptırılır. Bu yöntem ile duyular yatıştırılır ve bebek sakinleşir, böylece uyku hormonları tetiklenir ve bebek kolayca uykuya dalabilir.

Kadın Sağlığı İçin Faydalıdır

Papatya yağı adet sancısına iyi gelir mi?

Roma papatya yağı etkili bir emenagog yani regl uyarıcıdır. Regl öncesi sendromu ve menopoz sorunları yaşayan kadınlar papatya yağını rahatlıkla kullanabilir. Regl öncesi yaşanan göğüs hassasiyetini hafifletir, antidepresan etkileri ile ruh hali değişimini dengeler. Birkaç damla papatya yağı küvetteki ılık suya eklenir ve bu su içerisinde bir süre beklenir. Bu sayede regl sancılarını etkili bir şekilde hafifletir.

Böbrekleri ve İdrar Yollarını Temizler

Papatya yağı böbreklere iyi gelir mi?

Yapılan çalışmalarda, papatyanın idrar söktürücü etkilere sahip olduğu görülmüştür. Kan dolaşımını ve idrara çıkma sıklığını artırarak idrar yollarını, böbrekleri ve kanı temizler. Böbrekler ve kan detoksifiye edildiğinde organların daha sağlıklı ve düzgün çalışması sağlanır. Bu sayede hastalıkların ortaya çıkması da engellenir.

Kardiyovasküler Hastalıklara Karşı Korur

Alman papatya yağı, etkili bir vazokonstriktördür yani damar daraltıcı etkilere sahiptir. Bu sayede kan basıncı seviyelerinin düşürülmesine ve dengelenmesine yardımcı olur. Bu da yaşanabilecek miyokard enfarktüsü (kalp krizi), ateroskleroz ve felç gibi çeşitli kardiyovasküler rahatsızlıkların görülme riskini azaltır.

Enfeksiyonları Önler

Papatya yağının her iki türü de bakteri ve mantarlardan kaynaklanan biyotik enfeksiyonların gelişmesine izin vermeyen antiseptik ve antibiyotik özelliklere sahiptir. Ayrıca mevcut olan enfeksiyonların da ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Bu etkisi ile bağırsak enfeksiyonlarını önlediği, saçtaki bit gibi zararlı canlıları öldürebileceği ve saç derisini de enfeksiyonlardan koruyabileceği kanıtlanmıştır.

Diğer Faydaları

Papatya yağı anti-alerjenik etkiler gösterir. Terlemeyi artırarak vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar. Ek olarak, kanı detoksifiye eder ve kabakulak veya kızamık gibi viral enfeksiyonları iyileştirmeye yardımcı olur. Ayrıca ağız kokusunu önlemek ve ağız içinde oluşan enfeksiyonları ortadan kaldırmak için gargaralarda oldukça sık kullanılır.

Papatya yağı egzamaya iyi gelir mi?

Papatya yağının cilt ve saç için birçok faydası vardır. Akne ve egzama gibi iltihaplı hastalıkların yaşanması durumunda bu hastalıklar ile mücadele ederek, deri döküntülerini gidererek ve yara izlerini yok ederek sağlıklı bir cilde kavuşulmasına yardımcı olur.

Papatya Yağı Faydaları ve Kürleri

Roma papatya yağı alfa pinen, beta pinen, kampen, kariofilen, sabinen, mirsen, gama-terpinen, pinokarvon, farnesol, ökoliptol, propil angelat ve butil angelat içerir. Alman papatya yağı ise azulen (kamazulen), alfa bisabolol, bisabolol oksit-A ve B ve bisabolen oksit-A içerir.

Roma papatya yağı daha çok sakinleştirici ve emmenagog (kadınlarda regl uyarıcı) olarak etki ederken, Alman papatya yağı, azulen adı verilen bir bileşiğin varlığı nedeniyle çok güçlü bir anti-inflamatuar ajan olarak etki gösterir. Azulen, yağa karakteristik koyu mavi rengini vermekten sorumlu olan azotlu bir bileşiktir. Ayrıca Alman varyantı, analjezik, terletici, febrifüj (ateş düşürücü), sindirim düzenleyici, vermifüj (bağırsak solucanını düşürücü) ve antiseptik özellikleri ile bilinir.

Papatya Yağı Nasıl Kullanılır?

Papatya yağı farklı bitkisel yağlar ile (Badem yağı, zeytinyağı) seyreltilerek kullanılır.

Papatya yağı saç rengini açar mı? Saç bakımı için birkaç damla papatya yağı ile bir miktar su karıştırılır. Hazırlanan karışım sprey şişesine konur ve düzenli olarak saçlara sıkılır. Bu yöntemi uyguladıktan sonra güneşe çıkarsanız saç renginizin 1-2 ton açılmasını da sağlayabilirsiniz. Papatya yağını masaj yağı olarak kullanmak için avuç içinizde ısıtarak istediğiniz bölgeye uygulayabilirsiniz.

Papatya yağı yüze sürülür mü?

Papatya yağını cilt bakımı için kullanmak isterseniz bir pamuk yardımıyla yüzünüze uygulayabilirsiniz. Yüzünüz ve saçlarınız için kullandığınız maske ve kremlerin içerisine papatya yağı damlatabilir ve yumuşatıcı etkili bir bakım ürünü elde edebilirsiniz.

Papatya yağı ile lavanta yağı karıştırılarak veya tek başına cilde sürüldüğünde, egzama ve akne problemlerini giderir, cildi yatıştırır, cilt tonunu eşitler, cilt lekelerinin görünümünü hafifletir.

Kulunç Tedavisi İçin Papatya Yağı

Enzimleri serbest bırakmak için beyaz lahananın büyük dış yaprağı ütülenir, hala sıcakken kulunç olan bölgeye uygulanır ve 15 dakika bekletilir.

2 damla biberiye yağı, 1 damla lavanta yağı, 1 damla roma papatyası yağı ve 1 damla kakule yağı karıştırılır.

1 çay kaşığı taşıyıcı yağ (5ml/50 damla) içerisine karışımdan eklenir ve etkilenen bölgeye nazikçe masaj yapılır.

Hazırlanan yağ karışımını küvete 4 damla ekleyerek kullanabilirsiniz.

Sırt Ağrısı ve Bel Ağrısı Tedavisi İçin Papatya Yağı

2 damla nane yağı, 5 damla biberiye yağı, 2 damla roma papatyası yağı ve 3 damla lavanta yağı karıştırılır.

2 çay kaşığı (10ml/100 damla) taşıyıcı yağ içerisine karışımdan eklenir.

Sırtın alt bölgesine ve bel ile kalçanın birleşim yerine hazırlanan karışım ile masaj yapılır.

Karışım hem kompres hem de masaj yapılarak kullanılır. Özellikle ağrıyan bölgeler üşüyor ise bu kür oldukça faydalıdır. Karışım anüs bölgesine uygulanmamalıdır.

Nevralji Tedavisi İçin Papatya Yağı

Bölgeyi buz uygulayarak uyuşturmak ağrıyı hafifletir, bu nedenle etkilenen bölgeye soğuk su veya buz ile kompres yapabilirsiniz.

10 damla ölmez otu yağı, 10 damla ıtır yağı, 5 damla roma papatyası yağı ve 1 damla biberiye yağı karıştırılır.

Bir çay kaşığı taşıyıcı yağ (5 ml/50 damla) içerisine hazırlanan karışımdan 3-4 damla eklenir. (Her 1 çay kaşığı taşıyıcı yağ için 3-4 damla)

Hazırlanan karışım ağrı olan bölgeye nazikçe masaj yapılarak uygulanır ve 5 dakika beklenerek yeniden tekrar edilir.

Diğer uygulama yöntemi:

Etkilenen bölgeye soğuk su veya buz ile kompres uygulamak ağrıları hafifletecektir.

5 damla lavanta yağı, 5 damla roma papatyası yağı, 2 damla okaliptüs yağı ve 2 damla kakule yağı karıştırılır.

Hazırlanan karışımdan 1 çay kaşığı (5 ml/50 ml) taşıyıcı yağ içerisine 3-5 damla eklenir.

Oluşan iltihabı tedavi hafifletmeye yardımcı olmak için etkilenen bölgelere hazırlanan karışım nazikçe uygulanmalıdır.

Sinovit (Eklem Zarı İltihaplanması) Tedavisi İçin Papatya Yağı

10 damla roma papatyası yağı, 5 damla okaliptüs yağı, 2 damla biberiye yağı, 2 damla nane yağı ve 3 damla lavanta yağları karıştırılır.

Bu karışım1 çay kaşığı (5 ml/50 damla) taşıyıcı yağ içerisine 3-5 damla eklenir.

İltihaplı eklem bölgelerine masaj yaparak sürülür.

Larenjit (Gırtlak İltihabı) Tedavisi İçin Papatya Yağı

Geniş bir kapta su kaynatılır.

2 damla roma papatyası yağı, 3 damla lavanta yağı ve 2 damla kekik yağı karıştırılır ve hazırlanan karışımdan kaynayan su içerisine 3-4 damla eklenir.

Baş üzerine bir örtü örtülerek kaynar sudan çıkan buhar, gözler sıkıca kapatılarak belirli bir süre solunur.

Diğer uygulama yöntemi:

5 damla roma papatyası yağı, 1 damla kekik yağı ve 2 damla limon yağı karıştırılır.

Hazırlanan karışım 1 çay kaşığı (5 ml/50 damla) taşıyıcı yağ içerisine 3-5 damla eklenir ve iyice karıştırılır.

Karışım boğaza ve kulakların arkasına az miktarda sürülür.

Kanama İçin Papatya Yağı Kürü

1 kâse soğuk su içerisine 5 damla lavanta yağı damlatılır.

Küçük çaplı kanama olan bölgelere hazırlanan karışım ile kompres yapılır.

1 kâse soğuk su içerisine 1 damla lavanta yağı, 1 damla çay ağacı yağı ve 1 damla roma papatyası yağı damlatılır ve iyice karıştırılır.

Hazırlanan karışım ile pansuman yapmadan önce bölgeye kompres yapılır.

Yorgunluk veya Yorgunluktan Bayılma İçin Papatya Yağı Kürü

Bayılan kişinin kıyafetleri gevşetilir ve bacakları başınızdan biraz daha yükseğe dik şekilde kaldırılır.

Lavanta yağı, biberiye yağı veya nane yağı şişeden ya da bir mendil yardımıyla hastaya koklatılır.

2 damla roma papatyası yağı, 1 damla lavanta yağı ve 1 damla ıtır yağı küvet içerisinde bulunan ılık suya eklenerek hastanın rahatlaması sağlanır. Cilt tahrişini önlemek için küvet içerisine eklenen uçucu yağlar 1 tatlı kaşığı taşıyıcı yağ ile seyreltilerek kullanılmalıdır.

Hasta kişinin yanında mutlaka bir refakatçinin bulunması gerekir.

Küvet yok ise hastaya ılık bir duş aldırılmalı ve belirtilen yağlar ile vücudu ovalanmalıdır. Duş süresi uzun tutulmamalı ve hasta hemen istirahat ettirilmelidir.

İshal Tedavisi İçin Papatya Yağı

1 çay kaşığı (5 ml/50 damla) taşıyıcı yağ içerisine seçilen herhangi bir yağdan 5 damla eklenir. Günde üç defa tüm karın bölgesine masaj yapılarak uygulanır.

Yiyeceklere Bağlı İshal için Uçucu Yağlar

Nane yağı

Kekik yağı

Çay ağacı yağı

Okaliptüs yağı

Roma papatyası yağı

Kakule yağı

Sinire Bağlı İshal için Uçucu Yağlar

Lavanta yağı

Limon yağı

Nane yağı

Itır yağı

Papatya yağı

Kurdeşen (Ürtiker) Tedavisi İçin Papatya Yağı Kürü

Kurdeşen görülen bölgelere 2 damla lavanta yağını direkt olarak sürebilirsiniz.

1 yemek kaşığı (15 ml/150 damla) aloe vera jeli içerisine 5 damla lavanta yağı ve 5 damla roma papatyası yağı eklenir ve iyice karıştırıldıktan sonra vücutta oluşan kızarıklıkların üzerine sürülür.

Mümkün olduğunca kurdeşen görülen bölgelere seyreltilmemiş lavanta yağı uygulayın.

1 avuç epsom tuzu ve 4 damla papatya çiçeği yağı karıştırılarak ve banyo suyuna eklenerek de kullanılabilir. Kurdeşen sebebiyle oluşan kızarıklık ve döküntülerin azaldığı görülecektir.

Papatya Yağı Zararları Nelerdir?

Papatya yağı zararlı mı? Papatya yağının bilinen bir zararı ya da yan etkisi yoktur. Ancak hamile ve emziren kadınlar tarafından kullanılması önerilmez. Alerjik bünyeye sahip olan kişilerin papatya yağını kullanmadan önce cildin ufak bir bölümünde test yapması gereklidir. Herhangi bir yan etki görüldüğünde derhal doktora başvurulmalı ve yağın kullanımı durdurulmalıdır.

Uyarılar

Aşırı kullanımında cilt hassasiyeti oluşabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Hamileyseniz, emziriyorsanız veya herhangi bir rahatsızlığınız varsa kullanmadan önce doktorunuza danışın.

Gözler, iç kulaklar ve hassas bölgelerle temasından kaçının.

Alerjik reaksiyon oluşumunu engellemek için taşıyıcı yağlar ile seyreltilerek kullanılmalıdır.

Haricen kullanılır.

Bu ifadeler Gıda ve İlaç Dairesi tarafından değerlendirilmemiştir. Bu ürün herhangi bir hastalığı teşhis etmek, tedavi etmek, iyileştirmek veya önlemek için tasarlanmamıştır.

Uyum Sağladığı Yağlar

Bergamot yağı

Karabiber yağı

Sedir ağacı yağı

Papatya yağı

Adaçayı yağı

Karanfil yağı

Selvi yağı

Okaliptüs yağı

Sardunya yağı

Greyfurt yağı

Ardıç yağı

Limon yağı

Limon otu yağı

Mandalina yağı

Mercanköşk yağı

Meşe yosunu yağı

Palmarosa yağı

Paçuli yağı

Nane yağı

Çam terebentin yağı

Gül yağı

Biberiye yağı

Çay ağacı yağı

Kekik yağı

Vetiver yağı