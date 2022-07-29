Papatya çayının faydaları nelerdir? Papatya çayı hangi hastalıklara iyi gelir?

Günümüzde oldukça yaygın olan ve hızla rağbet edilen alternatif tıbbın en önemli özelliği ilaç kullanmadan tedavi yöntemleri uygulaması ve yeme içme üzerine doğal besinleri tüketerek sağlıklı kalmayı sağlamasıdır. Alternatif tıbbın en fazla yararlandığı kaynak doğada bolca bulunan bitkilerdir. Neredeyse her bitkinin bir veya birden çok faydası vardır. Gündelik hayatımızda da devamlı olarak karşımıza çıkan bitki çayları ve bunların bedenimize olan etkileri alternatif tıbbın neticesidir. Bitki çaylarının her bir ortak ya da farklı pek çok hastalığa, sağlık sorununa şifa olmaktadır. Öyle ki artık çoğu insan için bitki çayları tüketilen rutin besinler kategorisinde yer almaktadır. Bunlardan biri de doğanın güzelliklerinden bir olan papatya çayı olmaktadır. Alternatif tıbbın favori ürünlerinden bir olarak gündelik hayatımızda yerini almaktadır. Peki papatya çayı faydaları nelerdir?

Papatya Çayı

Papatya çayı çok eskiden beri kendine has kokusu, lezzeti ve birçok faydasından ötürü tercih edilen bir çaydır. Bahar çiçeği olan papatya yüzyıllardır pek çok amaç uğruna kullanılıp tüketilmektedir. Pek çok faydası bulunmaktadır.

Günün erken saatlerinde papatya çayı tüketmek zinde ve enerjik olarak güne başlamayı sağlar. İçinde bulunan antioksidanlar sayesinde pek çok hastalığa çaredir. Birçok hastalıktan da koruma görevi de görür. Kalp rahatsızlıkları, sindirim sistemi bozukluklarına karşı, kansere ve uyku problemi gibi sorunlara birebirdir. Çok faydası olmaktadır. Papatya yabani bir bitki olup farklı şekillerde kullanılmaktadır. Hoş kokusu ve hafif içimi ile tercih edilen bir bitki çayı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Papatya Çayı Ne İşe Yarar?

Kafein içermez ve farklı türlerde antioksidanları içinde barındırır. Antioksidanlar kalp hastalığı ve kanser dahil çeşitli hastalıklara yakalanma riskini azaltmaktadır. Kullanım alanı son derece geniş olan ve insanlık tarihinde bilinen en eski bitkilerindendir. Yabani bir bitkidir. Şifa olduğu rahatsızlıklar için tüketildiğinde kısa sürede etkisini göstermektedir. Faydaları oldukça çok olan papatya çayı mucizevi bir bitkidir. Antioksidanlarla dolu bir bitki olduğu için içerdiği her bir antioksidan farklı bir rahatsızlığa ve soruna iyi gelmektedir.

Papatya Çayı Nasıl Hazırlanır?

Uzun yıllardır tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Hem lezzetli hem de sağlık açısından pek çok faydayı içerisinde barındırmaktadır. Hazırlanışı için eczane ya da aktarlardan kolaylıkla bulabileceğiniz kurutulmuş hali, su ve isteğe göre bal veya limondur. Papatya çayı yapımı için;

Bir su bardağı kaynatılmış suya 2 tatlı kaşığı kurutulmuş hali ilave edip üç dakika demlendirilir.

Daha sonra çiçekleri süzerek isteğe bal ile limon ilave edilebilir.

Papatya Çayı Ne Zaman İçilmeli?

Gün içerisinde bir ya da iki defa içilmesi uzmanlar tarafından önerilmektedir. En fazla iki defa içilmelidir. Burada verilen ölçü bitki reçetesine ve bitki uzmanına bağlı olmaktadır. Bunlara bağlı olmadan bireysel olarak tüketiliyorsa her bir fincan arasına iki üç saat konmasına dikkat edilmelidir.

Her şeyin fazlası zarar diye bilinen yaygın ve isabetli bir söz vardır. Bilinçsiz bir şekilde fazlaca tüketilmesi beklenmedik çeşitli sağlık problemlerine yol açabilmektedir. Bu aşamada her şeyde olduğu gibi burada da uzman önerisi almak önem arz etmektedir. Özellikle teşhis edilen herhangi bir sağlık probleminiz veya düzenli kullandığınız ilaçlar varsa tüketmeye başlamadan önce muhakkak doktorunuza danışmanız gerekmektedir. İhmal edildiği takdirde istenmeyen sorunlarla karşı karşıya kalmanız olasıdır.

Ürünü tüketmede dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de sizlere ulaşmadan önceki aşama olmaktadır. Güvenli ve kaliteli olduğundan emin olmanız gerekmektedir. Beklediğiniz olumlu etkiyi görmek adına aldığınız papatya çayı bu özelliklere sahip olmalıdır.

Papatya Çayı Nasıl Saklanır?

Papatya çayı nasıl saklanır diye araştıranlara tavsiye olması açısından söylemek gerekirse, papatyalar serin ve güneş görmeyen bir yerde kurutulur.

Kurutulduktan sonra uzun süre saklamak içine cam kavanozlara konulmalıdır. Plastik kavanozlarda saklama işlemi yapılmamalıdır. Çünkü plastikler ısı ve ışıktan etkilenir. Bu da papatyaların zarar görmesine sebep olabilir.

Papatya Çayı Yemeklerde Nasıl Kullanılır?

Papatya çayı yemeklerde nasıl kullanılır deyince farklı çeşitleri ortaya çıkmaktadır. Yaz çiçeklerinden hoş ve mis kokulu papatyanın çayı ve yağı hazırlanarak birçok faydası ile karşılanır.

Papatya çayı kurutulmuş papatya yaprakları ile sıcak suya atılıp demleme yapılarak günde 1 fincan olmak üzere içilebilir. Ayrıca papatya çayı cilde de uygulanabilir, cilt üzerinde faydaları da gözükmektedir. Papatya yağı da papatya özlerinden hazırlanarak elde edilir ve vücuda birçok faydası vardır. Cilde uygulanarak kullanılır.

Besin Değerleri

100 gram papatya çayı içinde; su, karbonhidrat, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, sodyum, çinko, tiamin, folat, A vitamini bulunmaktadır. Sıfır yağ içermektedir. Ayrıca 100 gram papatya çayı içinde yaklaşık olarak 1 kalori vardır. Bu nedenle kalorisi oldukça düşük besin maddelerinden biridir. Kilo problemi olan kişiler tarafından da sıkça tercih edilmektedir. Kurutulmuş olduğu için yılın her mevsimi kolaylıkla bulunabilir ve tüketilebilir. Faydasını görmek adına özellikle şeker ve benzeri tatlandırıcılar olmadan tüketilmesi çok önemlidir.

Kullanım amacına göre hazırlanış şekli ve tüketilme dozu da değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle tüketilirken olumlu etkileri açısından tam bir netice almak için bu ifade edilen hususlara dikkat etmek önem arz etmektedir.

Papatya Çayı Faydaları Nelerdir?

-En bilindik özelliği sinirleri gevşeterek uykusuzluğa iyi gelmesidir. Uyku kalitesini artırmakta kronik uykusuzluğa iyi gelmektedir. Eski tıp uygulamalarından bu yana bilinen bir faydasıdır.

-Mide krampı ve ağrılara iyi gelir, sindirimi kolaylaştırır. Sindirim sistemine iyi gelmesi de en bilindik bir diğer faydasıdır. Bulantı ve gaz dahil olmak üzere pek çok sindirim problemine iyi gelmektedir.

-Diş ağrılarına iyi geldiği için diş problemi yaşayanlar papatya çayı ile gargara yapabilirler.

-Cilt toniği olarak kullanılabilmektedir. Cildi güzelleştirerek canlı bir görünüme kavuşturmaktadır.

-Kaşıntılı ve döküntülü cilt problemlerini gidermek için birebirdir. Papatya çayının cilde faydası oldukça yüksektir.

-Göz kapağı iltihaplanmalarına iyi gelir. Enfeksiyon önleyici özelliğe sahiptir.

-Sinüzit, nezle gibi rahatsızlıklar yaşayanlar buharını soluyarak iyileşme sağlayabilmektedir.

-Kan şekeri seviyesini düşürür ve dengelemeye yardımcı olur. Araştırmalara göre tüketenlerin ortalama olarak kan şekeri düzeyi su tüketenlere göre daha düşük seyretmektedir.

-Belli başlı kanser türlerine karşı koruyucudur. Sindirim sistemi, göğüs, deri, prostat ve rahim kanser hücreleri ile savaştığı gösterilmiştir.

-Kalp hastalığının önemli belirtilerinden ikisi tansiyon ve kolesteroldür. İçinde barındırdığı antioksidanlardan biri olan flavo sayesinde bu rahatsızlıklarda iyileşme görülmektedir.

-Kemik erimesini yavaşlatabilmekte ya da önleyebilmektedir.

-Yatıştırıcı etkisinden dolayı stres ve kaygıyı azaltmaktadır.

-Saç bakımı için iyi bir alternatiftir. Kafa derisindeki tahrişi azaltır, saç tellerini güçlendirir ve kepeklenmeyi giderir. Saçlarınızı yumuşatır.

Bele ne iyi gelir? Bel ağrısına ne iyi gelir? Papatya çayı bel ağrılarına iyi gelmektedir.

Papatya Çayı

Sıcak suda demlenen papatya kasları gevşeterek bel ağrılarını hafifletmede yardımcı olacaktır. Bir bardak suya 5-6 yaprak papatya bitkisi katarak günde 2 bardak papatya çayı tüketimi bel ağrılarını hafifletecek ve bel fıtığının iyileşmesinde katkı sağlayacaktır.

Bel ağrısı nedenleri nelerdir? Bel ağrısının sebepleri arasında en yaygın olanları belin zorlanması, sinir tahrişi, omurilikten çıkan sinir köklerinde sorunlar, kemik ve eklem problemleridir. Belin zorlanması. Beli zorlama bölgedeki bağların, tendonların veya kaslarının gerilmesi sonucunda yaralanmasıdır.

Papatya Çayı İçindeki Vitaminler

Siyah çay ve yeşil çaya alternatif olan papatya çayı papatya çayı içindeki vitaminler antioksidanları sayesinde vücuda çok faydalıdır. Günde 1 fincan papatya çayı sinir sistemini rahatlayıp vücuda iyi gelmektedir. Papatya çayı A vitamini yönünden çok zengindir.

Papatya çayı B1 vitamini, B2 vitamini, Folat, Pantotenik Asit, Demir, Bakır, Çinko; Potasyum, Magnezyum, Kalsiyum açısından çok faydalı ve tercih edilmesi gereken bir besindir.

Papatya Çayı Kalorisi

Papatya çayı şeker veya farklı tatlandırıcılar kullanılmazsa çok düşük kalorili bir çaydır. Kilo vermek isteyenler için faydalı bir çaydır. Papatya çayı kalori olarak 100 gramında 1 kalori bulunmaktadır.

Papatya Çayı Zararları

-Her ne kadar bitki çayı da olsa aşırı düzeyde tüketilmesi sağlığınızın bozulmasına yol açabilmektedir.

Papatya çayı birçok faydasının yanında bazı dikkat edilmesi gereken hususlar da vardır. Papatya çayı zararları dikkat edilmesi gereken durumları bulunmaktadır.

Oluşabilecek papatya çayı yan etkileri;

-Kullanıldığı kozmetik ürünlerinde göz ile doğrudan temas ettiği takdirde tahriş edebilmektedir.

-Küçük çocuklar, hamile ya da emziren kadınlar, karaciğer veya böbrek rahatsızlığı olanlarda risk oluşturabilmektedir.

-Uyuşukluk, kusma ve mide bulantısına neden olabilmektedir. Bu nedenle bu kategoriye girenlerin tüketmeden önce doktora danışmaları önem arz etmektedir.

Papatya çayı demir miktarını artırabilir. Bundan dolayı yemeklerden önce tüketmek sağlık açısından daha doğru olmaktadır. Ayrıca papatya ailesine alerjisi olan kişiler dikkat etmelidir.

Kozmetik ürünlerinde papatya kullanılmaktadır. Bu ürünleri kullanan kişilerin göz ile temas ettirmemeleri gerekir. Yoksa göz rahatsızlığına sebep olabilir. Papatya çayı tüketmeden önce doktora danışmak olası zararlarından korumayı sağlayacaktır.