Papatya çayı neye iyi gelir? Papatya çayı tarifi

Faydaları say say bitmeyen papatya çayını evde demlemek ise çok kolay. Siz de evde papatya çayı hazırlayarak faydalarından yararlanabilirsiniz.

Papatya çayının faydaları

-Papatya çayının en bilinen özelliği sinirleri gevşetmesi ve uykusuzluğa iyi gelmesidir.

-Sindirimi kolaylaştırır, mide kramplarına ve ağrıları geçirir.

-Diş ağrılarını hafifletir.

-Cildi güzelleştirir ve canlı bir görünüm sağlar.

-Göz kapaklarında meydana gelen iltihaplanmaları tedavi eder

Papatya çayı tarifi

Papatya çayı için malzemeler:

2-3 yemek kaşığı kurutulmuş papatya

Yarım litre içme suyu

Papatya çayı nasıl demlenir?

Suyu ocakta kaynatın. Ardından aktarlardan kolayca temin edebileceğiniz kurutulmuş papatyaları kaynamış suyun içine atın. 3 dakika kadar demlenmeye bırakın. Ardından çayı süzgeçten geçirip çiçek kısımlarını süzün. Çayınız hazır. Dilerseniz içine bal ve limon ekleyerek de tatlandırabilirsiniz.

Hamile ve emziren kadınlara bu çayın aşırı tüketilmesi düşüklere neden olabileceğinden dikkatli olunması önerilir. Ulusal Sağlık Enstitüsüne (NIH) göre alerjik reaksiyonlara neden olabilir ve ayrıca uyuşukluğa, göz tahrişine, kusmaya ve mide bulantısına neden olabileciği için doktorunuza danışarak tüketmenizde fayda vardır.

Papatya çayının vitaminleri

100 g papatya çayında aşağıdakiler bulunur:

Su: 99.7 g

Enerji: 1 kcal

Protein: 0 g

Toplam yağ: 0 g

Karbonhidrat: 0.2 g

Lif: 0 g

Toplam şeker: 0 g

Kalsiyum: 2 mg

Demir: 0.08 mg

Magnezyum: 1 mg

Fosfor: 0 mg

Potasyum: 9 mg

Sodyum: 1 mg

Çinko: 0.04 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 0 mg

Tiamin: 0.01 mg

Riboflavin: 0 mg

Niasin: 0 mg

B-6 Vitamini:0 mg

Folat, DFE: 1 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 1 µg

A Vitamini, İÜ: 20 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 0 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0 mg

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.01 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg