Papa'nın hesabı, mankenin fotoğrafını beğenmişti! Ortalık karıştı
Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko'nun Instagram hesabından Brezilyalı bir modelin fotoğrafını beğenilmesi büyük sansasyona neden oldu. 13 Kasım'dan bu yana sessizliğini koruyan Vatikan, olaya ilişkin iç soruşturulma başlatıldığını bildirdi.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko'nun Instagram hesabından Brezilyalı bir modelin fotoğrafını beğenilmesi büyük sansasyona neden oldu.
Brezilyalı manken Natalia Garibotto, tribün lideri kıyafetleriyle çekilen fotoğrafının Papa'nın Instagram tarafından teyit edilen hesabından beğenildiğini doğruladı.
Olay, 13 Kasım Cuma günü yaşandı. Papa'nın hesabından Natalia Garibotto'nun yarı çıplak bir fotoğrafı beğenildi. Fakat takip eden gün 'like' kaldırıldı.
Catholic Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre; Papa Françesko'nun sosyal medya hesapları bir ekipçe yönetiliyor.
13 Kasım'dan bu yana sessizliğini koruyan Vatikan, olaya ilişkin iç soruşturulma başlatıldığını açıkladı.