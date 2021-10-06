Papa'nın çağrısı da kurtaramadı! İdam ettiler

ABD'nin Missouri eyaletinde zihinsel engelli Ernest Johnson 1994 yılındaki bir soygunda üç market çalışanını öldürdüğü için idam cezasına çarptırılmıştı. Avukatları, Johnson'ın küçük bir çocuğun zihinsel kapasitesine sahip olduğuna ilişkin birden fazla IQ test sonucunu mahkemeye sunmuş, idam cezasının uygun olmadığını savunarak infazın durdurulmasını talep etmişti.

ABD Yüksek Mahkemesi, Johnson'ın infazının durdurulmasını ve davanın tekrar ele alınmasını reddetti.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis ve iki Kongre üyesinden de destek bulan Johnson'a yönelik hoşgörü talebinin reddedilmesinin ardından 61 yaşındaki Johnson, 1994'te işlediği 3 cinayet nedeniyle idam edildi.

"Planlama yeteneğini yansıtıyor"

İnfaz kararını destekleyen Başsavcı Eric Schmitt yaptığı açıklamada, Johnson’ın eylemlerinin "etkili bir şekilde planlama, strateji oluşturma, hesaplama ve planlama yeteneğini açıkça yansıttığını" söyledi.

Johnson'ın ölümünden önce bir mektup kaleme aldığı ve işlediği suçlar için özür dilediği öğrenildi. Johnson'ın ayrıca, ailesine, arkadaşlarına ve avukatlarına destekleri için teşekkür ettiği belirtildi.

Fetal alkol sendromuyla doğdu

Johnson’ın avukatları, 61 yaşındaki adamın fetal alkol sendromuyla dünyaya geldiğine ve beyin tümörünün alınması için 2008'de geçirdiği ameliyattan sonra beyin dokusunun 5'te 1'ini kaybettiğine dikkat çekmiş, Johnson'un söz konusu durumu nedeniyle idam cezasının uygun olmadığını öne sürmüştü.

Avukatlar ayrıca, zihinsel engelli ABD'lilere idam cezası verilmesinin ABD Anayasası’nda "acımasız ve olağandışı cezaları" yasaklayan bölümü ihlal ettiğini ileri süren 2002 tarihli bir Yüksek Mahkeme kararını emsal göstermişti.

2018’de kilisenin idam cezasına bakış açısını değiştiren Papa, geçtiğimiz hafta temsilcisi aracılığıyla Missouri Valisi Mike Person'a, "Johnson'ın insanlığı ve tüm insanların yaşamının kutsallığı hakkındaki basit gerçeği önünüze koymak isterim" sözlerini iletmişti.