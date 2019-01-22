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Papalık 'tıkla dua et' uygulaması yaptı

Katolik Kilisesi, Papa ile sanal ortamda dua etmek isteyenler için 'tıkla ve dua et' servisini kullanıma açtı.

22 Ocak 2019 Salı 22:13
Papalık 'tıkla dua et' uygulaması yaptı

Vatikan'da pazar duası için binlerce kişi toplanmıştı. Papa tabletiyle geldi, Katolik cemaatine bir tıkla dua edebilecekleri yeni uygulamayı tanıttı.

"Dünya çapındaki dua ağı"

Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francesco, 'Click to Pray' yani 'tıkla ve dua et' isimli online dua servisini, "İnternet ve sosyal medya, zamanımızın bir kaynağı. Başkalarıyla iletişim halinde olmak, değerlerimizi paylaşmak topluluk olma arzusunu göstermek için bir fırsat. Bir topluluk olarak dua etmemize de faydası olabilir. Bu yüzden Papa'nın dünya çapındaki dua ağının resmi platformunu, ‘dua için tıkla’yı sunmak istiyorum." sözleriyle duyurdu.

6 dil seçeneği mevcut

Papa'nın bizzat göstererek açıkladığı bu uygulama ile, Katolikler dünyanın her neresinde olurlarsa olsunlar istedikleri cihazdan internete bağlanarak, pazar duasına katılabileceği belirtildi. Kullancılar sadece Papa ile değil, sistemdeki başka kullanıcılarla birlikte sanal ortamda dua edebiliyor. Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve Portekizce dil seçenekleri mevcut.

 

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 22:13
  1. Vatikan
  2. Papa
  3. Katolik cemaati
  4. Papa Francesco

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