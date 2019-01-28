Papa'dan Venezuela açıklaması: Korkuyorum

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Venezuela’da yaşanan siyasi kriz nedeniyle “katliam” yaşanmasından endişe ettiğini açıkladı.

Venezuela’da yaşanan siyasi kriz ve ülkeler arasında artan tansiyon, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in de gündeminde yer buldu. Papa Francis, bugün yaptığı açıklamada Venezuela’da yaşanan siyasi krizin ülkeyi kan gölüne dönüştürebileceğinden endişe ettiğini dile getirdi.

"Korkuyorum"

Latin Amerika doğumlu olan Papa Francis, Panama gezisinden dönüşünde “Neden mi korkuyorum? Kan gölünden. Şiddet beni dehşete düşüyor” dedi. Papa Francis, barışçıl bir çözüm çağrısında bulunarak, krizin insan haklarına saygı ile neticelenmesi için dua ettiğini dile getirdi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun kendisini “geçici devlet başkanı” ilan etmesinin ardından ülkede siyasi kriz baş gösterdi. Ülkedeki siyasi çekişme, ABD başta olmak üzere Rusya, Çin, Bolivya, Küba gibi bazı Latin Amerika ülkelerinin Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu, Kanada, Kolombiya, Şili, Peru, Brezilya, Guatemala, Arjantin, Paraguay gibi ülkelerin de Guaido’yu desteklemesi ile daha da sert bir hal aldı.